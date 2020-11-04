ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евросоюз согласует новый пакет санкций по Беларуси

04.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Постоянные представители стран-членов Европейского союза могут согласовать новые санкции по Беларуси на заседании комитета (COREPER) в среду, об этом сообщается в опубликованной повестке встречи.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Байден выступил за расширение санкций против окружения Лукашенко

Решение по расширению санкционного списка, касающегося Беларуси, планируют принять без дополнительного обсуждения. После согласования деталей постпреды ЕС запустят технический процесс официального утверждения новых санкций европейскими столицами. В случае, если все 27 стран-участниц Евросоюза согласятся со списком, ограничения вступят в силу после их опубликования в официальном журнале ЕС. По предварительной информации, это может произойти уже 6 ноября.

Расширить санкционный список по Беларуси главы МИД Евросоюза приняли еще 12 октября. Тогда же подтвердили готовность включить в него президента республики Александра Лукашенко. С того момента велась работа по составлению и согласованию нового списка. На днях информированные источники сообщали, что в новый список войдут 15 фигурантов.

Наложение санкции предполагает замораживание активов чиновников из списка в странах Евросоюза, а также запрет на пересечение границы ЕС.

Действующие санкции

Выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, на втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением силы не раз разгоняли силовики.

© REUTERS / POOL
Боррель озвучил дальнейшие планы ЕС по урегулированию ситуации в Беларуси

Страны Европы осудили действия белорусских властей и неоднократно заявляли, что не признают итоги президентских выборов в Беларуси. В начале октября Евросоюз в собственном официальном журнале опубликовал список из 44 белорусских чиновников, против которых введены персональные санкции. В него, в частности, вошли глава МВД Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ермошина. Сам президент Беларуси Александр Лукашенко в данный список не был включен.

Позже стало известно, что Евросоюз готовится ввести санкции против президента Беларуси, если ситуация в республике не изменится.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, в новый санкционный список войдет президент республики Александр Лукашенко - это решение согласовали еще в начале октября.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко в ближайшем времени намерен встретиться с Эрдоганом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика