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Евросоюз согласует новый пакет санкций по Беларуси
04.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Постоянные представители стран-членов Европейского союза могут согласовать новые санкции по Беларуси на заседании комитета (COREPER) в среду, об этом сообщается в опубликованной повестке встречи.
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Решение по расширению санкционного списка, касающегося Беларуси, планируют принять без дополнительного обсуждения. После согласования деталей постпреды ЕС запустят технический процесс официального утверждения новых санкций европейскими столицами. В случае, если все 27 стран-участниц Евросоюза согласятся со списком, ограничения вступят в силу после их опубликования в официальном журнале ЕС. По предварительной информации, это может произойти уже 6 ноября.
Расширить санкционный список по Беларуси главы МИД Евросоюза приняли еще 12 октября. Тогда же подтвердили готовность включить в него президента республики Александра Лукашенко. С того момента велась работа по
Наложение санкции предполагает замораживание активов чиновников из списка в странах Евросоюза, а также запрет на пересечение границы ЕС.
Действующие санкции
Выборы президента
Страны Европы осудили действия белорусских властей и неоднократно заявляли, что не признают итоги президентских выборов в Беларуси. В начале октября Евросоюз в собственном официальном журнале опубликовал список из 44 белорусских чиновников, против которых
Позже стало известно, что Евросоюз
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По предварительной информации, в новый санкционный список войдет президент республики Александр Лукашенко - это решение согласовали еще в начале октября.
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