Евросоюз согласует новый пакет санкций по Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Постоянные представители стран-членов Европейского союза могут согласовать новые санкции по Беларуси на заседании комитета (COREPER) в среду, об этом сообщается в опубликованной повестке встречи.

Решение по расширению санкционного списка, касающегося Беларуси, планируют принять без дополнительного обсуждения. После согласования деталей постпреды ЕС запустят технический процесс официального утверждения новых санкций европейскими столицами. В случае, если все 27 стран-участниц Евросоюза согласятся со списком, ограничения вступят в силу после их опубликования в официальном журнале ЕС. По предварительной информации, это может произойти уже 6 ноября.

Расширить санкционный список по Беларуси главы МИД Евросоюза приняли еще 12 октября. Тогда же подтвердили готовность включить в него президента республики Александра Лукашенко. С того момента велась работа по составлению и согласованию нового списка . На днях информированные источники сообщали, что в новый список войдут 15 фигурантов.

Наложение санкции предполагает замораживание активов чиновников из списка в странах Евросоюза, а также запрет на пересечение границы ЕС.

Действующие санкции

Выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, на втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением силы не раз разгоняли силовики.

Страны Европы осудили действия белорусских властей и неоднократно заявляли, что не признают итоги президентских выборов в Беларуси. В начале октября Евросоюз в собственном официальном журнале опубликовал список из 44 белорусских чиновников, против которых введены персональные санкции . В него, в частности, вошли глава МВД Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ермошина. Сам президент Беларуси Александр Лукашенко в данный список не был включен .

Позже стало известно, что Евросоюз готовится ввести санкции против президента Беларуси, если ситуация в республике не изменится.

Читайте также: