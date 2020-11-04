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Трамп: мы выиграли эти выборы

04.11.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Подсчет голосов в некоторых штатах еще продолжается, но кандидат от республиканцев уже не сомневается в свой победе.

"Честно говоря, мы выиграли эти выборы", – заявил Трамп, выступая в Белом доме.

По его словам, результаты сегодня были феноменальные. И он "буквально был полностью готов выйти на улицу и праздновать", но все испортил затянувшийся подсчет голосов.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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Действующий президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме и уверенно заявил, что победил на выборах.
 
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