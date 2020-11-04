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Поправки в Конституцию Беларуси в Конституционный суд не поступали

04.11.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Работа над поправками нового Основного закона страны продолжается, документ в Конституционный суд не поступал, сообщили Sputnik в КС в среду.

Накануне ряд Telegram-каналов и СМИ распространили информацию со ссылкой на собственные источники том, что Конституционный суд получил проект документа с правками в Основной закон. На необходимости проведения конституционной реформы в Беларуси настаивает не только оппозиция, белорусские власти также поддержали данный тренд.  Один из принципиальных пунктов конституционной реформы - ограничение президентского срока. 

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"Работа над изменениями еще продолжается. Проекта документа у нас нет", – заявили Sputnik в Конституционном суде Беларуси.

Там отметили, что депутаты, эксперты, юристы еще работают над документом, сбор предложений продолжается.

В свою очередь юристы пояснили, что в белорусском законодательстве нигде не прописано о том, что рабочий проект в обязательном порядке должен быть передан в Конституционный суд. "Такой нормы в законодательстве нет", – пояснили юристы.

Нужен референдум?

Касаясь процедуры принятия изменений в Конституцию, юристы отметили, что проще написать и принять новый основной закон, чем менять старый. Они пояснили, что для любого государства, не только для Беларуси, действующую Конституцию менять сложно.

"К примеру, в соответствии с белорусским законодательством, чтобы поменять ключевые разделы, нужно созвать референдум", – сказал собеседник агентства. По его словам, если пойти более простым путем, то нужен просто проект новой Конституции, принятие и утверждение которого находится в компетенции парламента и главы государства.

Работа продолжается

Как сообщили Sputnik в Палате представителей Национального собрания Беларуси, работа по сбору предложений и дополнений в Основной закон страны продолжается. Несколько недель назад были продлены сроки сбора предложений – ранее этот срок был определен до 24 октября.

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"Каждый день приходят предложения по конституционной реформе, работа продолжается", – сказали в парламенте.

Там уточнили, что точная дата проведения Всебелорусского народного собрания, на котором планируется представить проект Конституции, не определена.

"Все ориентируются на собрание, поэтому работа идет напряженная, в нее вовлечены и депутаты, и юристы, и, безусловно, население", – сказали парламенте.

Как ранее заявлял глава государства, о ходе работы над поправками в Конституцию гражданам расскажут на Всебелорусском народном собрании. Президент также отмечал, что в процессе подготовки уже третий вариант Конституции, так как два предыдущих его не устроили. Глава государства поставил задачу, что разработка главного документа страны должна быть квинтэссенцией видения того, как в перспективе должна развиваться республика.

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Теги: Минск
 
 
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В процесс подготовки конституционной реформы в Беларуси вовлечены депутаты, юристы, правоохранители и население.
 
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