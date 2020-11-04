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Алиев озвучил условия прекращения войны в Карабахе

04.11.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен взять на себя обязательство по выводу армии из оккупированных территорий, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью изданию "La Repubblica".

Алиев заявил, что чем быстрее разрешиться военный конфликт в Карабахе, тем лучше. "Я неоднократно говорил и могу еще раз повторить, что, если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств", - сообщил азербайджанский лидер.

© Sputnik / Илья Питалев
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При этом речь идет о полном выводе войск из всех оккупированных районов, подчеркнул Алиев, ссылаясь на резолюции Совбеза ООН, принципам которых в этой ситуации необходимо следовать.

"В базовых принципах говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района", - прокомментировал президент Азербайджана.

Следующий шаг - за армянским премьером, считает Алиев. Пашинян должен освободить от своих солдат Агдамский, Кельбеджарский, Лачинский районы. Однако пока премьер-министр таких указов не озвучивал. "Это показывает, что он не хочет прекращения войны", - уверен Алиев.

Безопасность гарантирована

Ильхам Алиев утверждает, что армянам из Нагорного Карабаха не стоит переживать о безопасности, если территория, где сейчас разворачивается конфликт, перейдет под контроль азербайджанских властей 

"Проживающие в Нагорном Карабахе армяне могу быть уверены, что их безопасность будет обеспечена", - сообщил президент Азербайджана. 

Недостигнутые договоренности

Ранее Армения и Азербайджан не раз объявляли о прекращении огня и перемирии. Однако на деле их достичь не удалось. Компромисс был озвучен главами МИД Азербайджана и Армении 9 октября: они постановили прекратить военные действия и обменяться пленными и телами жертв конфликта. Вскоре после этого страны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей. Еще одна попытка прекратить войну в Карабахе была предпринята 18 октября, но Армения и Азербайджан вновь выступили с упреками о нарушениях в адрес друг друга.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, когда на линии соприкосновения начались бои. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

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Теги: Минск
 
 
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