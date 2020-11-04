Епископ Кособуцкий обвинил Лукашенко во лжи

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий назвал слова Александра Лукашенко на встрече с митрополитом Вениамином плевком в католический костел. Об этом он написал в своем Facebook.

«Костел призывает к единству, солидарности, поддержке друг друга, к бытию одним народом, нацией. Костел молится за тех, кто отдает и выполняет преступные приказы против народа… И все это в нашей стране сегодня считается чем-то плохим. Поэтому надо было плюнуть в католический Костел и облить его грязью», — заявил Кособуцкий.

Костел всегда выступает против насилия, издевательств и пыток людей.

По мнению епископа, Лукашенко оклеветал и оскорбил Тадеуша Кондрусевича.

«Этот фейк представляет собой абсолютно ничем не обоснованную ложь, которая не выдерживает никакой критики. Это политическая игра и не более», - сказал генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии.

Кособуцкий отметил, что тема работы иностранных священнослужителей в костеле всегда была темой шантажа. А слова главы государства – не только его слова, а слова, «подготовленные и вложенные в его уста определенными «идеологами» и «политтехнологами».