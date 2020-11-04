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Епископ Кособуцкий обвинил Лукашенко во лжи

04.11.2020 11:27 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий назвал слова Александра Лукашенко на встрече с митрополитом Вениамином плевком в католический костел. Об этом он написал в своем Facebook. 

«Костел призывает к единству, солидарности, поддержке друг друга, к бытию одним народом, нацией. Костел молится за тех, кто отдает и выполняет преступные приказы против народа… И все это в нашей стране сегодня считается чем-то плохим. Поэтому надо было плюнуть в католический Костел и облить его грязью», — заявил Кособуцкий.

Костел всегда выступает против насилия, издевательств и пыток людей.

По мнению епископа, Лукашенко оклеветал и оскорбил Тадеуша Кондрусевича.

«Этот фейк представляет собой абсолютно ничем не обоснованную ложь, которая не выдерживает никакой критики. Это политическая игра и не более», - сказал генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии.

Кособуцкий отметил, что тема работы иностранных священнослужителей в костеле всегда была темой шантажа. А слова главы государства – не только его слова, а слова, «подготовленные и вложенные в его уста определенными «идеологами» и «политтехнологами». 

Напомним, 2 ноября Александр Лукашенко встретился с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, где заявил, что Кондрусевич получал консультации в Польше, как разрушить республику.

 
 
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Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий назвал слова Александра Лукашенко на встрече с митрополитом Вениамином плевком в...
 
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