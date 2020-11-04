Байден резко ответил на заявление Трампа о победе на выборах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Кандидат в президенты от демократов Джо Байден прокомментировал ход выборов в США и слова своего противника Дональда Трампа, который ранее заявил о своей победе.

Несмотря на то, что подсчет голосов еще продолжается, действующий президент Соединенных Штатов, выступая в Белом доме, выразил уверенность в своей победе, а также сообщил, что обходит конкурента от демократической партии в так называемых "колеблющихся штатах" – Огайо, Техасе, Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине.

Демократ Джо Байден в своем Twitter-аккаунте попросил сторонников сохранять веру, также выразив уверенность в своей победе на выборах. Он отметил, что идет по пути к ней, а подсчет голосов еще не окончен.

При этом политик резко отреагировал на заявление, которое сделал действующий президент. "Не мое дело или дело Дональда Трампа объявлять победителя на этих выборах. Это дело избирателей", – написал он.

Как прошло голосование в США

Официально выборы в США завершились в час ночи по Вашингтону (в 9 утра по минскому времени – Sputnik). Последними проголосовали жители Аляски. Тем не менее, несколько штатов и Пенсильвания, которая считается ключевой в распределении голосов, позволяют вести прием и подсчет бюллетеней на протяжении нескольких дней после официального завершения выборов.

Подсчет голосов в некоторых штатах может занять еще некоторое время, вплоть до суток. Дело в том, что на отдельных участках и в округах еще предстоит "оспаривание" и "контрольная оценка" результатов.

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