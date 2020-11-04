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Караев попрощался со знаменем МВД и переехал в Гродно
04.11.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Первый заместитель главы администрации Президента Максим Рыженков представил в Гродненском облисполкоме нового помощника президента по региону Юрия Караева, отметив его профессионализм и богатый опыт работы, сообщает БелТА.
Экс-глава МВД Беларуси Караев был
© Sputnik / Виктор Толочко
В свою очередь новый помощник Лукашенко по Гродненской области заявил, что сначала ему нужно поближе узнать людей, кадры и помочь преодолеть негативные последствия происходящего в области.
"Еще одна задача - помочь в координации усилий, в том числе и в правоохранительном блоке для преодоления негативных последствий происходящего в обществе. Необходимо сосредоточиться на разъяснении людям тех последствий, которые могли бы наступить в результате беспорядков", - цитирует Караева государственное агентство БелТА.
Экс-глава МВД отметил важность обеспечения безопасности людей и их спокойной жизни. Вместе с тем он подчеркнул, что важно объяснить неотвратимость наказания тем, кто переходит определенную черту.
"Сейчас в Гродненской области обстановка стабилизировалась. Сильно на фоне других областей регион не выделяется, хотя раньше разница была заметнее", - рассказал помощник президента.
В свою очередь председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, который еще в середине августа был министром здравоохранения, отметил, что богатый опыт Караева в организации работы на различных участках позволит более оперативно, качественно решать вопросы, стоящие в целом перед регионом.
В минувший вторник Рыженков
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Бывший глава МВД будет разъяснять жителям Гродненской области последствия беспорядков, которые могут наступить.
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