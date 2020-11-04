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Леди Гага, Билли Айлиш и другие: как проголосовали звезды в США?
04.11.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президентские выборы в США привлекли внимание не только простых американцев, но и самых именитых звезд, которые поспешили выразить свою гражданскую позицию.
Действующему лидеру Дональду Трампу уже удалось сократить разрыв с конкурентом-демократом Джо Байденом. Уже больше 90 миллионов жителей страны отдали свои голоса досрочно, среди них оказалась и Меган Маркл, которая моментально вошла в историю королевства. Ее примеру последовали и другие голливудские селебрити.
Как стало известно, за представителя демократической партии - Джо Байдена - проголосовало большинство знаменитостей.
Среди них не только жена принца Гарри Меган Маркл, которая часто ссорилась с Трампом, но и певицы Леди Гага, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Билли Айлиш, а также актеры - Дженнифер Энистон и Том Хэнкс.
Сторонником Трампа остался рэп-музыкант 50Cent и отец Анджелины Джоли - актер Джон Войт.
Чем же закончится президентская гонка 2020 года - будет известно чуть позже. А пока напомним, что Трамп
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