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Лукашенко — Власовой: «Куда ты полезла?»
04.11.2020 15:47 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Юрист, медиатор, представитель президиума Координационного совета оппозиции Лилия Власова была задержана, признана политзаключенной, освобождена и сейчас дома. Ее отпустили после знаменитого разговора с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.
Власова дала
По словам Лилии Власовой, отказаться от встречи было нельзя: следственные действия. «К часам 12 меня завели в зал, в котором уже были люди. Из присутствующих я была знакома с Бабарико, Знаком и Салеем. Виктор Бабарико, рядом с которым меня посадили, пошутил: «Кощунственно, конечно, звучит, но я рад вас видеть». Я тоже была рада его видеть живым», - рассказала юрист.
Она не считает, что разговор в СИЗО КГБ можно считать диалогом. «Мы сидим грязные, измученные тюремным содержанием, ошарашенные происходящим, совершенно не готовые к серьезному разговору. По-моему, цель встречи была показать, что хоть какой-то диалог с оппозицией начат», - пояснила Власова.
Лилия Власова попыталась узнать у Лукашенко за что попала в тюрьму. «Я никогда не занималась политикой, пришла в Координационный Совет как переговорщик и медиатор, пробыла там 12 дней, за что вы меня посадили? В ответ услышала: «Вот бы и занималась своей медиацией, куда ты полезла?» - сказала юрист.
После освобождения из Беларуси она уезжать не собирается. «У меня была возможность уехать, когда меня вызвали в Следственный комитет по уголовному делу, возбужденному Генеральной прокуратурой по факту создания Координационного совета, но я не уехала. Мне казалось, что это будет выглядеть как предательство. Если я сейчас и уеду, то ненадолго, на лечение, мне нужно восстановить здоровье», - пояснила Власова.
После освобождения собирается заниматься медиацией и общественной деятельностью.
История вопроса
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Однако на следующий день после «широкого жеста» во время мирной
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Юрист, медиатор, представитель президиума Координационного совета оппозиции Лилия Власова была задержана, признана политзаключенной, освобождена и сейчас дома....
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