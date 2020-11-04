Лукашенко — Власовой: «Куда ты полезла?»

Юрист, медиатор, представитель президиума Координационного совета оппозиции Лилия Власова была задержана, признана политзаключенной, освобождена и сейчас дома. Ее отпустили после знаменитого разговора с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

Власова дала большое интервью TUT.by , кроме прочего, Лилия рассказала, как проходила та самая встреча.

По словам Лилии Власовой, отказаться от встречи было нельзя: следственные действия. «К часам 12 меня завели в зал, в котором уже были люди. Из присутствующих я была знакома с Бабарико, Знаком и Салеем. Виктор Бабарико, рядом с которым меня посадили, пошутил: «Кощунственно, конечно, звучит, но я рад вас видеть». Я тоже была рада его видеть живым», - рассказала юрист.

Она не считает, что разговор в СИЗО КГБ можно считать диалогом. «Мы сидим грязные, измученные тюремным содержанием, ошарашенные происходящим, совершенно не готовые к серьезному разговору. По-моему, цель встречи была показать, что хоть какой-то диалог с оппозицией начат», - пояснила Власова.

Конституцию, по ее словам, все же обсуждали , но урывочно, говорили ему и о насилии со стороны силовиков. «Лукашенко убежден, что силовики действуют адекватно, он верит в то, что это ответная реакция на угрозу со стороны протестующих», - пояснила участница встречи.

Лилия Власова попыталась узнать у Лукашенко за что попала в тюрьму. «Я никогда не занималась политикой, пришла в Координационный Совет как переговорщик и медиатор, пробыла там 12 дней, за что вы меня посадили? В ответ услышала: «Вот бы и занималась своей медиацией, куда ты полезла?» - сказала юрист.

После освобождения из Беларуси она уезжать не собирается. «У меня была возможность уехать, когда меня вызвали в Следственный комитет по уголовному делу, возбужденному Генеральной прокуратурой по факту создания Координационного совета, но я не уехала. Мне казалось, что это будет выглядеть как предательство. Если я сейчас и уеду, то ненадолго, на лечение, мне нужно восстановить здоровье», - пояснила Власова.

После освобождения собирается заниматься медиацией и общественной деятельностью.

И​стория вопроса

Александр Лукашенко 10 октября лично приехал в СИЗО КГБ, чтобы поговорить с политическими заключенными, существование которых ни он сам, ни его система никогда не признавали в Беларуси.

По итогам встречи Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба выступили на БТ. Воскресенскому президент поручил готовить предложения по изменении конституции. Дмитрий Рабцевич после встречи сказал, что «диалог состоялся», у теперь у него в планах создание IT-компании в ПВТ.

Позже стало известно , что на встрече присутствовал и Сергей Тихановский, где ему было разрешено позвонить жене Светлане. Лидеры оппозиции Павел Латушко и Светлана Тихановская считают , что Лукашенко, приехав лично на переговоры с заключенными, показал свою слабость. Мирные протесты людей возымели действие.