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Жители Пуэрто-Рико проголосовали за придание острову статуса штата США
04.11.2020 16:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Более половины жителей острова Пуэрто-Рико в снова проголосовали за то, чтобы он обрел статус 51-го штата США, сообщил канал ABC News.
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По результатам подсчета 95% голосов, поддержали инициативу 52% избирателей. Однако данное решение юридической силы не имеет, так как окончательно его закрепить должен конгресс Соединенных Штатов.
Пуэрто-Рико является территорией Штатов с 1898 года, жители острова считаются американскими гражданами, но не могут голосовать на президентских выборах и имеют лишь одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе.
Пуэрториканцы не в первый раз определяют статус острова. В последний раз они проголосовали за вхождение в состав США на референдуме 2017 года. Однако впоследствии Минюст не поддержал проведение голосования в конгрессе по данному вопросу.
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Пуэрториканцы не в первый раз определяют статус острова: в последний раз они проголосовали за вхождение в состав США на референдуме 2017 года.
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