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Путин поддержал идею о международном законе о защите чувств верующих

04.11.2020 17:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею принять закон о запрете оскорбления чувств верующих на уровне членов Организации Объединенных Наций.

© Sputnik / Илья Питалев
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В День народного единства президент по видеосвязи пообщался с представителями религиозных конфессий. В ходе общения председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев выступил с идеей предложить в Совбезе ООН принять закон об оскорблении чувств верующих, который уже был принят в России.

Владимир Путин к этой идее отнесся с одобрением.

"Как вы понимаете, на международных площадках далеко не всегда наши инициативы проходят, хотя некоторые вызывают достаточно большую позитивную реакцию – в данном случае со стороны членов Организации Объединенных Наций. Надо продумать это", – сказал Путин. Он подчеркнул, это это действительно хорошее предложение и сказал, что обязательно даст МИДу соответствующее поручение. 

О религиозных конфликтах

Межнациональную ситуацию в ряде стран президент РФ оценил как сложную, добавив при этом, что межрелигиозные конфликты могут тлеть годами.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Он подчеркнул, что для России мирное сосуществование людей разной религиозной и национальной принадлежности – основа основ, этой сфере должны уделять постоянное внимание и все органы власти, и гражданское общество, и СМИ. Работу здесь нужно вести тонкую, содержательную и кропотливую – и в России стараются действовать именно так, проявляя максимальную деликатность.

"Видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость", – обратил внимание Путин.

Он отметил, что подобные сценарии приводят к тому, что конфликты в обществе нарастают подобно снежному кому – и могут "тлеть годами и десятилетиями". Российский лидер подчеркнул, что необходимо сделать все для того, чтобы избежать подобного в России.

 
Теги: Минск
 
 
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Межрелигиозные конфликты могут тлеть годами и надо сделать все, чтобы избежать такого в России, заявил президент РФ.
 
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