Второй тур президентских выборов в Молдове назначен на 15 ноября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы назначила дату второго тура президентских выборов, сообщает Sputnik Молдова .

"ЦИК постановила утвердить проведение второго тура выборов президента Молдавии 15 ноября 2020 года", - заявил председатель ЦИК Дорин Чимил.

Президентские выборы состоялись в Молдове 1 ноября. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов : во второй тур вышли экс-премьер Молдавии Майя Санду (36,16% голосов) и действующий президент Игорь Додон (32,61%).

Таким образом, первой в бюллетене будет кандидат Санду, а вторым - Додон.