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Второй тур президентских выборов в Молдове назначен на 15 ноября
04.11.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы назначила дату второго тура президентских выборов, сообщает
"ЦИК постановила утвердить проведение второго тура выборов президента Молдавии 15 ноября 2020 года", - заявил председатель ЦИК Дорин Чимил.
Президентские выборы состоялись в Молдове 1 ноября. Ни один из кандидатов
Таким образом, первой в бюллетене будет кандидат Санду, а вторым - Додон.
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Во второй тур голосования вышли Игорь Додон и Мария Санду, которая обошла в первом туре действующего президента.
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