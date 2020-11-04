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Второй тур президентских выборов в Молдове назначен на 15 ноября

04.11.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы назначила дату второго тура президентских выборов, сообщает Sputnik Молдова.

"ЦИК постановила утвердить проведение второго тура выборов президента Молдавии 15 ноября 2020 года", - заявил председатель ЦИК Дорин Чимил.

Президентские выборы состоялись в Молдове 1 ноября. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов: во второй тур вышли экс-премьер Молдавии Майя Санду (36,16% голосов) и действующий президент Игорь Додон (32,61%).

Таким образом, первой в бюллетене будет кандидат Санду, а вторым - Додон.

 
Теги: Минск
 
 
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Во второй тур голосования вышли Игорь Додон и Мария Санду, которая обошла в первом туре действующего президента.
 
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