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Новые санкции против Беларуси: политики ЕС внесли Лукашенко в список
04.11.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Европейские чиновники согласовали новый санкционный список по Беларуси, началось официальное оформление документа, сообщает
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Документ вступит в силу в пятницу - после того, как Совет ЕС утвердит его и опубликует в официальном журнале Евросоюза.
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Решение о расширении санкционного списка по Беларуси ЕС огласил еще 12 октября. Было анонсировано добавление к списку 15 новых фамилий, в том числе белорусского лидера.
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Выборы президента Беларуси прошли в 9 августа. По данным ЦИК, в них победил Александр Лукашенко - у него более 80% голосов избирателей. На втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в Беларуси начались акции протеста несогласных с результатами, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением силы не раз разгоняли силовики.
Лидеры европейских стран осудили действия властей по отношению к демонстрантам и заявили, что не признают итоги президентских выборов в стране.
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Белорусским чиновникам санкции грозят замораживанием денежных средств и запретом на въезд в страны Европы.
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