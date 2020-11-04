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Новые санкции против Беларуси: политики ЕС внесли Лукашенко в список

04.11.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Европейские чиновники согласовали новый санкционный список по Беларуси, началось официальное оформление документа, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Байден выступил за расширение санкций против окружения Лукашенко

Документ вступит в силу в пятницу - после того, как Совет ЕС утвердит его и опубликует в официальном журнале Евросоюза.

Представитель Европейской народной партии (ЕРР) сегодня заявил о том, что все причастные к нарушению прав человека власти должны быть наказаны, сообщили РИА Новости. Ранее ЕРР публиковала собственный санкционный список, состоящий из 75 фамилий белорусских чиновников. В перечне лиц, против которых предпримут ограничительные меры, президента Беларуси Александра Лукашенко не было.

Решение о расширении санкционного списка по Беларуси ЕС огласил еще 12 октября. Было анонсировано добавление к списку 15 новых фамилий, в том числе белорусского лидера.

Первые санкции против белорусских властей начали действовать 2 октября. В "черный список" вошли 40 лиц, причастных, по мнению ЕС, к нарушению прав человека по отношению к демонстрантам и фальсификации выборов.

Выборы президента Беларуси прошли в 9 августа. По данным ЦИК, в них победил Александр Лукашенко - у него более 80% голосов избирателей. На втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в Беларуси начались акции протеста несогласных с результатами, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением силы не раз разгоняли силовики. 

Лидеры европейских стран осудили действия властей по отношению к демонстрантам и заявили, что не признают итоги президентских выборов в стране. 

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Теги: Минск
 
 
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Белорусским чиновникам санкции грозят замораживанием денежных средств и запретом на въезд в страны Европы.
 
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