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Лукашенко и Путин поговорили по телефону
04.11.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонную беседу, сообщил Telegram-канал "Пул первого".
"Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что. Ждем подробности", - говорится в сообщении.
Последует
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О чем именно разговаривали главы Беларуси и Российской Федерации вечером в среду – пока не известно.
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