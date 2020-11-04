Штаб Байдена заявил о победе на выборах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена заявил о его победе на прошедших в стране выборах.

"Мы побеждаем на выборах. Мы выиграли выборы, мы будем защищать эти выборы", – заявил на пресс-конференции советник штаба Боб Бауэр.

Он отметил, что в штабе не беспокоятся по поводу обращений в суд представителей кандидата-республиканца и действующего президента США Дональда Трампа.

Выборы президента состоялись в Америке 3 ноября. Официально голосование завершилось в 09:00 вторника 4 ноября (по минскому времени) – после закрытия избирательных участков в штате Аляска.

Как сообщил телеканал Fox News, по предварительным данным, Байден набрал 238 голосов выборщиков, Трамп – 213. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов. Поскольку результаты подсчитаны еще не во всех штатах США, пока сложно говорить о чьей-либо победе.