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ЕС согласовал «черный список» для санкций, в нем есть Лукашенко
05.11.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Расширенные санкции в отношении белорусских властей готовы в Брюсселе.
Рассмотрением белорусского вопроса занимались представители (послы) 27 стран – членов ЕС,
Послы одобрили список для санкций, в который входят представители официальной власти Беларуси, в том числе и Александр Лукашенко.
Напомним, в первой версии списка были сорок человек – белорусские чиновники, ответственные за фальсификацию выборов, и силовики, которые участвовали в подавлении мирных протестов.
Сначала Лукашенко
«Черный список» планируют опубликовать в конце текущей недели.
17 сентября Европарламент принял
Иллюстрация: internationalwealth.info
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Расширенные санкции в отношении белорусских властей готовы в Брюсселе.
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