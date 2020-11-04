ЕС согласовал «черный список» для санкций, в нем есть Лукашенко

Расширенные санкции в отношении белорусских властей готовы в Брюсселе.

Рассмотрением белорусского вопроса занимались представители (послы) 27 стран – членов ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации.

Послы одобрили список для санкций, в который входят представители официальной власти Беларуси, в том числе и Александр Лукашенко.

Напомним, в первой версии списка были сорок человек – белорусские чиновники, ответственные за фальсификацию выборов, и силовики, которые участвовали в подавлении мирных протестов.

Сначала Лукашенко в списке не было, так как в ЕС надеялись на улучшение ситуации в Беларуси. Ранее сообщалось , что окончательное решение касательно введения в отношении белорусского президента персональных санкций может быть принято на саммите ЕС. Однако потом его включили в связи с продолжением применения насилия на улицах белорусских городов.

«Черный список» планируют опубликовать в конце текущей недели.

17 сентября Европарламент принял резолюцию , в которой объявил о непризнании результатов выборов в Беларуси. Сейчас в списке стран, не признающих Лукашенко легитимным главой государства - 17 стран мира.

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