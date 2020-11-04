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Лукашенко и Путин поговорили по телефону
05.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 ноября. Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".
Подробности пока неизвестны.
БелаПАН.
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Минск, 4 ноября. Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил близкий к Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого". ...
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