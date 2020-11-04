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Постпреды стран ЕС в Брюсселе согласовали санкции в отношении Лукашенко и белорусских чиновников
05.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 ноября. Постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе согласовали санкции в отношении Александра Лукашенко и белорусских чиновников,
Согласно практике ЕС предварительное согласование санкций не подтверждается официально — обнародуется уже окончательно принятое решение.
В начале октября Евросоюз ввел санкции в отношении 40 лиц, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси и насилию в отношении протестующих. Брюссель заявил, что санкции будут расширены, в том числе на Лукашенко, если ситуация не улучшится.
БелаПАН.
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Минск, 4 ноября. Постоянные представители стран Евросоюза в Брюсселе согласовали санкции в отношении Александра Лукашенко и белорусских чиновников, сообщило...
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