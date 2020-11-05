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Штаб Трампа требует пересчета голосов
05.11.2020 09:33 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В штабе действующего президента США Дональда Трампа, заявили, что будут немедленно требовать пересчета результатов голосования в некоторых штатах, где побеждает другой фаворит выборов — представитель Демократической партии Джо Байден,
В штабе действующего президента подчеркивают, что к ним поступили сообщения о нарушениях в некоторых округах в Висконсине, которые могли повлиять на результат выборов.
В штате Мичиган голоса 16 выборщиков достались Байдену. А штаб Трампа, ранее объявлявшего о победе в этом штате, подал в суд иск для приостановки подсчета там голосов,
По различным подсчетам СМИ Байден уже получил 264 голоса выборщиков и для победы ему не хватает только 6.
Именно столько голосов он может получить в штате Невада, где пока опережает Трампа. По данным
Также штаб Трампа подал в суд для приостановки подсчета голосов в штате Пенсильвания, чтобы "помешать работникам избирательных комиссий - демократам - скрывать процесс подсчета и обработки бюллетеней от наблюдателей - республиканцев".
Кампания Трампа требует "временной приостановки подсчета до тех пор, пока не будет нормального уровня прозрачности, и республиканцы не смогут убедиться в том, что подсчет голосов идет открыто и по закону".
"Я нахожусь здесь, чтобы заявить не о своей победе, а о том, что мы победим после завершения подсчета голосов", - отметил Байден, выступая в штате Делавэр.
Напомним, ранее по предварительным подсчетам Байден
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В штабе действующего президента США Дональда Трампа, заявили, что будут немедленно требовать пересчета результатов голосования в некоторых штатах, где побеждает...
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