Штаб Трампа требует пересчета голосов

В штабе действующего президента США Дональда Трампа, заявили, что будут немедленно требовать пересчета результатов голосования в некоторых штатах, где побеждает другой фаворит выборов — представитель Демократической партии Джо Байден, сообщает CNN.

В штабе действующего президента подчеркивают, что к ним поступили сообщения о нарушениях в некоторых округах в Висконсине, которые могли повлиять на результат выборов.

В штате Мичиган голоса 16 выборщиков достались Байдену. А штаб Трампа, ранее объявлявшего о победе в этом штате, подал в суд иск для приостановки подсчета там голосов, сообщает ТАСС.

По различным подсчетам СМИ Байден уже получил 264 голоса выборщиков и для победы ему не хватает только 6.

Именно столько голосов он может получить в штате Невада, где пока опережает Трампа. По данным CNN , там подсчитано уже более 86% голосов, однако разница между кандидатами сейчас около 8 тыс. голосов.

Также штаб Трампа подал в суд для приостановки подсчета голосов в штате Пенсильвания, чтобы "помешать работникам избирательных комиссий - демократам - скрывать процесс подсчета и обработки бюллетеней от наблюдателей - республиканцев".

Кампания Трампа требует "временной приостановки подсчета до тех пор, пока не будет нормального уровня прозрачности, и республиканцы не смогут убедиться в том, что подсчет голосов идет открыто и по закону".

"Я нахожусь здесь, чтобы заявить не о своей победе, а о том, что мы победим после завершения подсчета голосов", - отметил Байден, выступая в штате Делавэр.