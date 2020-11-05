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Штаб Трампа требует пересчета голосов в нескольких штатах

05.11.2020 10:23 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В штабе действующего президента США Дональда Трампа, заявили, что в некоторых штатах допущены значительные нарушения и голоса подсчитаны неверно, поэтом там побеждает другой кандидат — представитель Демократической партии Джо Байден. Штаб Трампа подает иски в суд, сообщает CNN.

В штабе действующего президента подчеркивают, что они узнали о нарушениях в некоторых округах в Висконсине, которые могли значительно повлиять на результат выборов. Также данным CNN, Байден набрал в штате 49,4% голосов, а Трамп – 48,8%.

В штате Мичиган 16 голосов выборщиков достались Байдену. А штаб Трампа, ранее объявлявшего о победе в этом штате, подал в суд иск для приостановки подсчета там голосов, сообщает ТАСС.

По различным подсчетам СМИ Байден уже получил 264 голоса выборщиков и для победы ему не хватает только 6.

Именно столько голосов он может получить в штате Невада, где пока опережает Трампа. По данным CNN, там подсчитано уже более 86% голосов, однако разница между кандидатами  сейчас около 8  тыс. голосов.

Также штаб Трампа подал в суд, чтобы приостановили подсчет голосов в штате Пенсильвания, с целью "помешать работникам избирательных комиссий - демократам - скрывать процесс подсчета и обработки бюллетеней от наблюдателей - республиканцев".

Кампания Трампа требует "временной приостановки подсчета до тех пор, пока не будет нормального уровня прозрачности, и республиканцы не смогут убедиться в том, что подсчет голосов идет открыто и по закону".

"Я нахожусь здесь, чтобы заявить не о своей победе, а о том, что мы победим после завершения подсчета голосов", - отметил Байден, выступая в штате Делавэр. 

Напомним, ранее по предварительным подсчетам Байден обходил Трампа на 1,1%.

 
 
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В штабе действующего президента США Дональда Трампа, заявили, что в некоторых штатах допущены значительные нарушения и голоса подсчитаны неверно, поэтом там...
 
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