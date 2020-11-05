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МВД Беларуси задержали «слившего» данные силовиков
05.11.2020 11:27 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сотрудниками ГУБОПиК задержан гражданин Беларуси, который по данным МВД участвовал в публикации личных данных силовиков. Об этом
«Несколько месяцев назад с ним связался в мессенджере неизвестный и попросил предоставить данные людей, фамилии которых он пришлет. За услугу минчанину пообещали вознаграждение», – сообщает МВД.
Задержанный работал инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов.
Как сообщала Чемоданова, за 2 месяца мужчина передал телеграм-каналам личную информацию 60 сотрудников милиции, ОМОНа, руководства Следственного комитета и их членов семьи. В последствие эта информация была предана всеобщей огласке.
На минчанина возбудили уголовное дело за пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности.
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Сотрудниками ГУБОПиК задержан гражданин Беларуси, который по данным МВД участвовал в публикации личных данных силовиков. Об этом сообщила Ольга Чемоданова в...
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