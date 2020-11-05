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Кремль о выборах в США: ждем ясности с итогами

05.11.2020 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Кремль ждет ясности с итогами президентских выборов в США, никаких комментариев по этой теме пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

3 ноября в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

Яность в происходящем

"Разумеется, сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дает возможности каким-то образом это комментировать, в данном случае, конечно, мы предпочитаем взять паузу и дождаться какой-то ясности в происходящем", - сказал Песков журналистам.

По его словам, любая неопределенность при длительном подведении итогов выборов в США имеет потенциально негативные последствия для мировых дел и экономики.

"Насколько будет длительным этот период неясности, насколько будет сильным это влияние, мы с вами увидим", - добавил он.

Почему не обвиняют Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, с чем связано отсутствие обвинений о вмешательствах России в президентские выборы. 

"Давайте пока не будем ничего комментировать. Вы знаете, что все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах", - сказал он.

Песков добавил, что "американцы сами должны разобраться со своими делами".

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 5 ноя – Sputnik. Кремль ждет ясности с итогами президентских выборов в США, никаких комментариев по этой теме пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ...
 
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