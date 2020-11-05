МИД Беларуси о ноте Литвы по запуску БелАЭС: Вильнюс сеет панику

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Литва принесла нормальный диалог по поводу запуска БелАЭС в жертву своим геополитическим амбициям, комментируя очередную ноту Вильнюса, заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, литовская сторона, как правило, использует дипломатическую переписку с Беларусью по вопросам БелАЭС не для получения обсуждения ситуации, а для "поддержания истерии в своих СМИ".

"Многочисленные ноты, которые официальный Вильнюс раздает словно пресловутые таблетки йода, порождают апокалиптические заголовки и ожидаемо сеют панику среди литовских граждан. При этом, как известно, нормальный диалог, который мог бы принести взаимовыгодный результат, литовская сторона давно решила принести в жертву своим геополитическим амбициям", - подчеркнул Глаз.

Накануне в очередной ноте Вильнюс обвинил Минск в "безответственном и поспешном" запуске Островецкой АЭС. При этом в белорусском МИД рассчитывают, что в Литве еще остались профессиональные ядерщики, которые могут адекватно оценить ситуацию.

"Предпусковые операции на БелАЭС ведутся в строжайшем соответствии с графиком этапных программ под контролем Госатомнадзора и других надзорных органов. Кроме всех надзорных органов, Вильнюс единолично ставит под сомнение и авторитет системообразующих для мировой ядерной отрасли организаций, злоупотребляет доверием своих партнеров по ЕС. Тесно работающие с нами на всех этапах возведения станции экспертные миссии МАГАТЭ, Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС, Европейской группы регуляторов ядерной безопасности неоднократно подтверждали, что нет недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока БелАЭС. Литовский регулятор VATESI, кстати, участвует в работе этих структур, получая от белорусской стороны всю необходимую информацию", - подчеркнул пресс-секретарь МИД Беларуси.

Глаз напомнил, что на сегодняшний день БелАЭС - единственная из всех действующих и проектируемых атомных станций в европейском регионе, которая прошла проверку в соответствии с самыми новыми и жесткими европейскими стандартами.

"В соответствии с международными обязательствами, понимая ответственность перед своим народом и народами соседних стран, Беларусь проводит все процедуры открыто и транспаренто. К сожалению, литовская сторона каждый технологический этап воспринимает как повод для направления новой ноты со старыми аргументами. Бумаги официальный Вильнюс не жалеет – тут ущерб окружающей среде очевиден", - отметил представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Белорусские энергетики готовы вести диалог с литовскими коллегами.

"Наши профессионалы-энергетики даже сейчас, на пике антибелорусской кампании в Литве понимают всю серьезность таких тем и не скатываются до аргументов уровня "все дураки, кроме нас". Диалог по поводу известных сложностей с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в ходе вывода из эксплуатации Литвой Игналинской АЭС ведется на экспертном уровне, уважительно и заинтересованно. Еще раз подчеркну, безопасность ядерного объекта – крайне серьезный вопрос. Не стоит превращать его в фарс", - призвал оппонентов Анатолий Глаз.

Напомним, что 4 ноября МИД Литвы направил ноту МИД Беларуси в связи с включением в энергосистему республики первого энергоблока БелАЭС.

"Призываем Беларусь остановить работы по пуску АЭС до тех пор, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования", - говорится в документе.

Конфликт из-за БелАЭС

Напомним, что первый энергоблок БелАЭС был включен в энергосистему Беларуси 3 ноября. В ответ на это Литва сообщила о прекращении покупки электроэнергии у республики. Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что сейчас наиболее подходящий момент для постановлений об ограничении доступа электроэнергии из Беларуси и призвал Евросоюз "не мириться с несоблюдением на Островецкой АЭС международных стандартов по ядерной безопасности и природоохране и не допустить на рынок ЕС ее электроэнергию".

Ранее страна-соседка уже неоднократно выступала против строительства Белорусской АЭС , мотивировав свою позицию небезопасностью станции. Белорусская сторона при этом настаивает, что БелАЭС отвечает всем требованиям, которые предъявляются к безопасности - это неоднократно подтверждалось экспертами международных комиссий, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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