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В Минске начался очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями

05.11.2020 15:31 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 октября. В Минске начался очередной марш протеста людей с (не)ограниченными возможностями.

Несколько десятков участников акции выдвинулись от Красного костела по проспекту Независимости. В их числе — известный гражданский активист, 83-летний поэт Ян Гриб, люди в инвалидных колясках, а также с костылями и тростями. Демонстранты несут цветы, бело-красно-белые ленты и флаги, плакаты с надписями "Стоп беззаконию. Стоп насилию. Свободу политзаключенным!", "Сбили с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лёжа наступай", "Отстоим свою независимость. Построим белорусский мир" и другими.

За происходящим наблюдают сотрудники милиции в форме и в штатском, ведется видеосъемка. В мегафон собравшихся предупреждали о том, что мероприятие несанкционированное.

Сегодняшний марш проходит под девизом "Люди с инвалидностью тела против беспредела людей с инвалидностью души".

До начала шествия, на площади Независимости, между участниками акции и съемочной группой телеканала СТВ завязалась эмоциональная словесная перепалка. На вопрос представителя канала Григория Азарёнка, зачем они пришли на марш и чего им не хватает, собравшиеся задали ему встречные вопросы: почему врет телевидение и другие госСМИ, почему ОМОН задерживает и избивает людей на улицах, за что отчисляют студентов и увольняют с работы несогласных с политикой Лукашенко, за что сидят политзаключенные, куда пропали протоколы с участков для голосования после выборов, почему у пенсионеров и инвалидов маленькие пенсии.

Предыдущий марш людей с инвалидностью состоялся 31 октября, в минувшую субботу. Его участники начали шествие от Красного костела и по ходу движения объединились в одну колонну с женским маршем протеста, который проходил в Минске в это же время.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 октября. В Минске начался очередной марш протеста людей с (не)ограниченными возможностями. Несколько десятков участников акции выдвинулись от Красного...
 
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