Отношения России и США ждут сложные времена в случае победы Байдена - эксперты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя - Sputnik. В случае победы Байдена отношения России и США ждут сложные времена, считают эксперты. Шанс на продление ДСНВ-3, общей для двух стран проблемы, появиться может, но это будет, пожалуй, единственным положительным моментом в отношениях Москвы и Вашингтона. В целом же победа кандидата от демократов будет иметь скорее негативный эффект, особенно учитывая общую нестабильность на постсоветском пространстве.

ДСНВ-3 и другие обещания

Байден говорил о своем намерении продлить российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Соглашение было подписано в 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. На данный момент переговоры с администрацией Дональда Трампа на тему продления поставлены на паузу, Москва ранее предложила США продлить Договор без предварительных условий на год. Но даже при победе Байдена очень многое зависит от того, как долго продлится процесс передачи власти, заявил в интервью РИА Новости декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

"Вопрос о ДСНВ-3 нужно будет решать в авральном режиме",- сказал он. По его словам, для новой администрации было бы проще согласиться с предложением российского президента просто продлить все на год, и в этот год провести переговоры.

"Но мне кажется, что постольку, поскольку устойчивости в администрации пока не будет - исход выборов определен не будет, то Байден просто может не успеть. Договор ведь кончается 5 февраля, и если даже Байден победит и 20 января он принесёт присягу, то ему нужно сформировать администрацию, назначить госсекретаря, тех же переговорщиков. Да, сайт на переходный период уже запущен, но передача очень многих полномочий может затянуться. И договор истечет естественным путём",- добавил эксперт.

Он добавил, что "времени критически мало", и здесь сразу после инаугурации "срочно" нужно давать сигналы, что нужно сразу решить этот вопрос.

"Мне думается, что есть шанс. Он призрачный, но он существует, по крайней мере при Байдене он есть, при Трампе его вообще не будет",- констатировал эксперт.

Такое же мнение разделяет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

"Байден в своих предвыборных выступлениях и в платформе Демократической партии США подчеркивал, что считает Россию главным врагом Америки. Про Китай он говорил, что это не враг, а конкурент. Но в то же время он выступает за продление договора СНВ-3, а с другой стороны выступает за диалог с Россией по проблемам стратегических ядерных вооружений. Этим он в выгодную сторону отличается от своего конкурента Дональда Трампа. Я бы сказал, что "оба хуже". Но в сфере стратегической ядерной стабильности президентство Байдена может оказаться для нас лучшим вариантом, чем пребывание у власти Дональда Трампа", – сказал РИА Новости Батюк.

Что касается другого предвыборного обещания – возвращения США в Парижское соглашение, то здесь проблем быть не должно.

"Я думаю, в Парижское соглашение они вернутся, это не такая сложная проблема. Особенно судя по тому, какие компании стоят за Баденом", – сказал Сидоров.

"И в целом, что касается международных соглашений, то, думаю, он будет действовать в этом плане как Обама, когда он дебатировал с Бушем младшим и, показывая пальцем на него, говорил "I"m not him" ("Я не он" - ред.). Возможно, мы ещё увидим возвращение к переговорам с ЕС о трансатлантическом торговым партнёрстве, возможно возвращение Соединенных Штатов в TPP (ТТП, Транстихоокеанское партнерство – ред.) - это всё обамовские идеи, и такие повороты возможны",- сказал эксперт.

Что касается иранской сделки, то здесь США попробуют использовать "фактор Трампа", считает Сидоров.

"Под этим я имею в виду то, что теперь можно показывать пальцем и говорить, что мол и "это" возможно: то есть если вы сейчас не пойдёте на какие-то уступки, то у нас может опять прийти какой-нибудь Трамп, который будет игнорировать интересы союзников, причём не скрывая этого, выходить за все возможные рамки. Этот фактор может оказывать влияние. И администрация Байдена, используя такой подход, может потребовать от Ирана каких-либо дополнительных переговоров по дополнительным уступкам, по ужесточению мер верификации этого соглашения и тому подобное", – сказал Сидоров.

По его словам, здесь многое зависит от того, как сам Иран будет себя вести. "Если иранское руководство займёт более жёсткую позицию, то, весьма возможно, и Байден оставит в силе старые ограничения: мол, мы бы никогда на это не пошли, но раз Трамп это сделал, то пусть так и остается. То есть здесь игра может быть гораздо более сложная, и во многом все будет зависеть от того, насколько администрация новая будет слушать своих европейских партнёров", – сказал эксперт.

Традиции давления

В целом, отметил Сидоров, администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис скорее всего вернётся на тот путь, который был проложен Обамой, а во внешней политике будет продолжать реализовывать традиционно демократические подходы.

"Я придерживаюсь той точки зрения, что при всём том негативе, который в российско-американских отношениях накопился в период Трампа, Трамп все же нам был намного выгоднее. Потому что этот человек, который носит сумятицу везде. И тот разброд и шатание, что есть на западе, это в том числе производная Трампа. Мне кажется, что здесь как раз на этом негативном примере будет выстраиваться более жёсткая линия, тем паче, что у демократов есть определённая идеология, она может не нравиться, но все же. И они будут продвигаться вперёд",- пояснил политолог.

По его словам, "с точки зрения всех раскладов, геополитических, геоэкономических, мы являемся слабым звеном".

"И если нас продавить, то здесь вопрос о новом мировом порядке в обозримой перспективе будет решен. Никакой Китай в одиночку против Соединенных Штатов не выстоит", – добавил Сидоров.

Демократическая администрация США может воспользоваться внутриполитической ситуацией в России и начать оказывать давление, в том числе со стороны соседних государств.

"Сейчас сдвиг не очень благоприятный – это у них все будет устаканивается, у нас только начнётся, и как правило такие события, как избирательный процесс, например, они для западных политтехнологов являются просто благом, при котором можно оказывать давление. Думается, что у нас ожидают достаточно сложные времена",- сказал эксперт.

"У нас ведь "горит" весь периметр, и теперь, я думаю, что даже администрация Байдена вряд ли откажется от военных планов, которые разрабатывала администрация Трампа, это уже теперь будет легко: мол, мы, может быть, и не хотели, но раз уже запустили, то это будет делаться. Естественно, они не перестанут давить ни через Украину, ни через Европейский Союз, ни через Белоруссию. Тем паче, что если США самочинно если не решат, то загонят карабахский конфликт в мирную замороженную фазу, то тогда наше влияние, собственно говоря, в регионе ставится вообще под вопрос", - резюмировал эксперт.