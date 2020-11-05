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По предварительной информации, во время марша людей с (не)ограниченными возможностями задержаны три женщины, в том числе журналистка

05.11.2020 16:17 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 октября. Дойдя до Октябрьской площади, участники Марша людей с (не)ограниченными возможностями выстроились вдоль проспекта Независимости в цепь, показывая знак "виктория". К ним подъехал милицейский микроавтобус. По словам очевидцев, задержаны две женщины.

Сегодняшний марш стартовал от Красного костела под девизом "Люди с инвалидностью тела против беспредела людей с инвалидностью души". Среди его участников было много людей в инвалидных колясках, а также с костылями и тростями. Демонстранты несли цветы, бело-красно-белые ленты и флаги, плакаты с надписями "Стоп беззаконию. Стоп насилию. Свободу политзаключенным!" Сбили с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лёжа наступай", "Отстоим свою независимость. Построим белорусский мир" и другими.

За происходящим наблюдали силовики в штатском, они также вели видеосъемку. Колонну демонстрантов на протяжении всего шествия сопровождал милицейский микроавтобус.

Как сообщалось ранее, задержана также журналистка "Зеленого портала" Анастасия Захаревич. По информации очевидцев, это произошло до начала шествия.  


Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 октября. Дойдя до Октябрьской площади, участники Марша людей с (не)ограниченными возможностями выстроились вдоль проспекта Независимости в цепь, показывая...
 
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