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Марш людей с (не)ограниченными возможностями приближается к Октябрьской площади
05.11.2020 16:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 5 ноября. За ГУМом участники марша людей с (не)ограниченными возможностями повернули налево — на улицу Ленина, так как подземный переход, который надо было пройти для того, чтобы продолжать шествие по проспекту Независимости, не предусмотрен для людей и инвалидностью.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 5 ноября. За ГУМом участники марша людей с (не)ограниченными возможностями повернули налево — на улицу Ленина, так как подземный переход, который надо было...
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