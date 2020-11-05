Марш людей с (не)ограниченными возможностями приближается к Октябрьской площади

Источник материала: БелаПАН

Минск, 5 ноября. За ГУМом участники марша людей с (не)ограниченными возможностями повернули налево — на улицу Ленина, так как подземный переход, который надо было пройти для того, чтобы продолжать шествие по проспекту Независимости, не предусмотрен для людей и инвалидностью.



С улицы Ленина протестующие свернули направо, к гостинице "Европа". Проход на улицу был перекрыт грузовиком и обнесен строительными лентами, и участникам марша, многие из которых передвигаются с костылями и тростями, пришлось проходить под этими лентами.



Конечная точка маршрута демонстрантов — Октябрьская площадь. В колонне — до 70 человек.



Марш сопровождают силовики в штатском.

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Ирина Турчина, БелаПАН.