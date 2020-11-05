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Франция высказалась за пересмотр правил Шенгенской зоны

05.11.2020 17:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за усиление охраны общих границ ЕС и изменение правил Шенгенской зоны, сообщает РИА Новости.

"Я выступаю за то, чтобы мы глубоко пересмотрели Шенгенскую зону, чтобы переосмыслить организацию, усилить нашу совместную защиту на границах", - заявил Макрон.

© AFP 2020 / JOE KLAMAR
Риск терактов в Европе возрос после инцидентов в Австрии и Франции

Французский лидер считает такие меры необходимыми в связи с возросшим риском террористических атак в виду последних событий в Вене, Лионе, Ницце и окрестностях Парижа.

Макрон также высказывался о мерах, предпринятых во Франции для борьбы с нелегальными мигрантами: страна увеличит силы безопасности в два раза. Охранять французские границы теперь будут 4800 полицейских, жандармов, военных и спецназовцев.  

Конкретные идеи по усилению общих внешних границ Макрон обещал озвучить в следующем месяце. Он также подчеркнул, что за последние три года французские правоохранители и спецслужбы сумели предотвратить 32 теракта.

Череда инцидентов во Франции началась 16 октября. По основной версии, убийство школьного учителя в окрестностях Парижа совершил исламист в отместку за то, что педагог показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. Второй случай - убийство трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце - произошел 29 октября. Спустя два дня трагедия случилась в Лионе - неизвестный напал на священнослужителя.

Текущая неделя началась с новости о теракте в Вене: 2 ноября в центре столицы Австрии была совершена серия нападений со стрельбой, погибло четыре человека.

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Теги: Минск
 
 
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Страна работает над усилением охраны своих границ в рамках зоны Шенгена и призывает ЕС последовать ее примеру.
 
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