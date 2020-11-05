|
Франция высказалась за пересмотр правил Шенгенской зоны
05.11.2020 17:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 ноя - Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за усиление охраны общих границ ЕС и изменение правил Шенгенской зоны, сообщает
"Я выступаю за то, чтобы мы глубоко пересмотрели Шенгенскую зону, чтобы переосмыслить организацию, усилить нашу совместную защиту на границах", - заявил Макрон.
© AFP 2020 / JOE KLAMAR
Французский лидер считает такие меры необходимыми в связи с возросшим риском террористических атак в виду последних событий в Вене, Лионе, Ницце и окрестностях Парижа.
Макрон также высказывался о мерах, предпринятых во Франции для борьбы с нелегальными мигрантами: страна увеличит силы безопасности в два раза. Охранять французские границы теперь будут 4800 полицейских, жандармов, военных и спецназовцев.
Конкретные идеи по усилению общих внешних границ Макрон обещал озвучить в следующем месяце. Он также подчеркнул, что за последние три года французские правоохранители и спецслужбы сумели предотвратить 32 теракта.
Череда инцидентов во Франции началась 16 октября. По основной версии,
Текущая неделя началась с новости о
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страна работает над усилением охраны своих границ в рамках зоны Шенгена и призывает ЕС последовать ее примеру.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)