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Что анонимно пишут белорусские чиновники на платформе «Честные люди»
06.11.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Платформа «Честные люди» запустила чат-бот, куда люди могут анонимно присылать свои сообщения и высказываться о ситуации в стране. За неделю опрос прошли около 8000 чиновников (всего их примерно 100 тыс.). Об этом
Должности чиновников
Указанные причины
Что писали
«Мой голос тоже украли. Меня тоже прогоняли из избирательного участка. Меня тоже прогоняли с площади криком в мегафон о том, что я нарушаю закон тем, что пришел на площадь в своем городе».
«Политический кризис можно решить только путем открытого и честного диалога между властью и оппозицией, но диалога нет. А это ведет к катастрофе».
«В стране сплошная ложь, беззаконие, несправедливость. Хочется жить в стране, где можно говорить правду, где руководство не врет, где людей не избивают (и даже убивают) за то, что они просто с чем-то не согласны. Где людей не сажают сотнями в тюрьму за выражение своей позиции. Несправедливость угнетает... Каждый день думаю, почему так все плачевно? Тяжело на душе!»
«Не согласен с правовой оценкой происходящих событий с позиции силового блока. Считаю действия руководства страны преступными и вредными для экономики страны, отдельных людей и нации в целом».
Однако также сообщается, что есть люди, которые довольны действующим в стране режимом. Они пишут, что «змагары развалят экономику» и «всем недовольным надо уезжать из страны».
«Честные люди» просят всех, кто является чиновником, работником госорганов, госуправления,
Напомним, в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа начались акции протеста. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
По всей стране на заводах и предприятиях
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Платформа «Честные люди» запустила чат-бот, куда люди могут анонимно присылать свои сообщения и высказываться о ситуации в стране. За неделю опрос прошли около 8000...
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