Что анонимно пишут белорусские чиновники на платформе «Честные люди»

Платформа «Честные люди» запустила чат-бот, куда люди могут анонимно присылать свои сообщения и высказываться о ситуации в стране. За неделю опрос прошли около 8000 чиновников (всего их примерно 100 тыс.). Об этом сообщает «Радио Свобода».

Должности чиновников

Главный/ведущий специалист – 437;

руководитель или заместитель руководителя – 157;

руководитель подразделения или заместитель руководителя подразделения – 331;

секретарь – 48;

специалист – 896.

Указанные причины

Невозможность высказать свою позицию;

насилие и обман в стране;

фальсификация выборов;

беззаконие в стране;

родственники пострадали от репрессий;

чувство справедливости.

Что писали

«Мой голос тоже украли. Меня тоже прогоняли из избирательного участка. Меня тоже прогоняли с площади криком в мегафон о том, что я нарушаю закон тем, что пришел на площадь в своем городе».

«Политический кризис можно решить только путем открытого и честного диалога между властью и оппозицией, но диалога нет. А это ведет к катастрофе».

«В стране сплошная ложь, беззаконие, несправедливость. Хочется жить в стране, где можно говорить правду, где руководство не врет, где людей не избивают (и даже убивают) за то, что они просто с чем-то не согласны. Где людей не сажают сотнями в тюрьму за выражение своей позиции. Несправедливость угнетает... Каждый день думаю, почему так все плачевно? Тяжело на душе!»

«Не согласен с правовой оценкой происходящих событий с позиции силового блока. Считаю действия руководства страны преступными и вредными для экономики страны, отдельных людей и нации в целом».

Однако также сообщается, что есть люди, которые довольны действующим в стране режимом. Они пишут, что «змагары развалят экономику» и «всем недовольным надо уезжать из страны».

«Честные люди» просят всех, кто является чиновником, работником госорганов, госуправления, оставить свой анонимный комментарий на платформе.

Напомним, в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа начались акции протеста. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Разгоны демонстрантов сопровождаются особой жестокостью со стороны правоохранителей.