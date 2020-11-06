ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пандемию, экономику и планы на будущее обсудят премьеры стран СНГ

06.11.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Вопросы борьбы с пандемией и стратегия экономического развития стран Содружества на ближайшие 10 лет будут обсуждены главами правительств СНГ в онлайн-формате, сообщили Sputnik в пятницу в Штаб-квартире СНГ в Минске.

© AFP 2020 / HANDOUT
Остановить войну в Карабахе: на что способны СНГ и Минская группа ОБСЕ?

"Ожидается, что главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве и обсудят План мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года", – сообщили Sputnik в пресс-службе Исполкома СНГ.

Планируется, что без обсуждения будет подписан целый ряд предварительно согласованных документов по различным направлениям деятельности.

В числе них три программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей, рассказали в штаб-квартире СНГ.

Кроме того, планируется утвердить План мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях СНГ при международных перевозках.

Кроме этого, готовы к подписанию документы, касающиеся развития объединенных систем ПВО и контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран Содружества.

Также эксперты не исключают, что кроме этой, согласованной ранее программы, премьеры будут обсуждать "актуальные непростые вопросы, связанные с событиями, произошедшими во многих государствах Содружества ".

 Со времени прошлого заседания Совета глав правительств СНГ на пространстве Содружества произошла целая череда событий, кроме второй волны пандемии – это и резкое обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха, политический кризис в Беларуси после президентских выборов и постпарламентский кризис в Кыргызстане, и президентские выборы в Молдове : страна готовится ко второму туру голосования 15 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в формате видеоконференции состоится заседание Совета глав правительств СНГ под председательством Республики Узбекистан.
 
Новости дня
Новости политики
 
Что анонимно пишут белорусские чиновники на платформе «Честные люди»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика