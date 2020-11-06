Пандемию, экономику и планы на будущее обсудят премьеры стран СНГ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Вопросы борьбы с пандемией и стратегия экономического развития стран Содружества на ближайшие 10 лет будут обсуждены главами правительств СНГ в онлайн-формате, сообщили Sputnik в пятницу в Штаб-квартире СНГ в Минске.

"Ожидается, что главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве и обсудят План мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года", – сообщили Sputnik в пресс-службе Исполкома СНГ.

Планируется, что без обсуждения будет подписан целый ряд предварительно согласованных документов по различным направлениям деятельности.

В числе них три программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей, рассказали в штаб-квартире СНГ.

Кроме того, планируется утвердить План мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях СНГ при международных перевозках.

Кроме этого, готовы к подписанию документы, касающиеся развития объединенных систем ПВО и контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран Содружества.

Также эксперты не исключают, что кроме этой, согласованной ранее программы, премьеры будут обсуждать "актуальные непростые вопросы, связанные с событиями, произошедшими во многих государствах Содружества ".

Со времени прошлого заседания Совета глав правительств СНГ на пространстве Содружества произошла целая череда событий, кроме второй волны пандемии – это и резкое обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха, политический кризис в Беларуси после президентских выборов и постпарламентский кризис в Кыргызстане, и президентские выборы в Молдове : страна готовится ко второму туру голосования 15 ноября.