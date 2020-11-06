Президент Беларуси хочет построить еще одну атомную станцию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Беларуси для того, чтобы уйти от зависимости от углеводородов нужно построить еще одну атомную станцию, заявил президент республики Александр Лукашенко на открытии третьей линии столичного метрополитена.

По его словам, в белорусской столице необходимо уходить от использования транспорта с двигателями внутреннего сгорания, потому что это отравляет население города.

В этой связи особое внимание глава государства призвал сконцентрировать на развитии движения трамваев. Для этого в порядок нужно привести пути, чтобы они стали бесшумными, ведь в стране налажено производство своих хороших трамваев.

После чего Лукашенко напомнил, что в стране есть Белорусская атомная станция, и первый энергоблок накануне включили в энергосистему республику.

"Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок", - цитирует главу государства БелТА .

На субботу, 7 ноября, намечен торжественный пуск первого энергоблока БелАЭС. В промышленную эксплуатацию его планируется запустить в первом квартале будущего года.

Читайте также: