ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД осудил попытки политического давления на Беларусь

06.11.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Правительство Беларуси осуждает попытки оказания политического и экономического давления на суверенное государство, заявил посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщается на сайте МИД страны.

Белорусский дипломат в ответ на выступление докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека с призывом не признавать результаты выборов президента, заявил, что европейские коллеги не учитывают позицию белорусских властей.

© REUTERS / FRANCOIS LENOIR
Европарламент призвал ЕС пересмотреть отношения с Беларусью

Правительство Беларуси считает, что выводы озвученного доклада не подкрепляются фактами и "не обеспечивают полного и всестороннего анализа ситуации с точки зрения законодательства и международных обязательств Беларуси".

Стоящей можно назвать только ту власть, которая умеет защищаться, заявил дипломат. Страна чувствует угрозу извне, поэтому "вынуждена идти на жёсткие и часто неоднозначно воспринимаемые шаги", чтобы обеспечить стабильность и безопасность.

Дапкюнас также отметил, что давление, оказываемое на страну, идет вразрез с Хельсинской декларацией 1975 года.

Что предпримет Европа

Ранее европейские чиновники анонсировали на пятницу выход нового санкционного списка. Документ ограничит представителям белорусских властей въезд на территорию Европы и заморозит денежные счета в некоторых банках. Ожидается, что "черный список" пополнит имя Александра Лукашенко.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дипломат ответил на доклад ОБСЕ "о нарушении прав человека" в Беларуси после президентских выборов.
 
Новости дня
Новости политики
 
Президент Беларуси хочет построить еще одну атомную станцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

05.11.2020
Mir24.TV Belarus
06.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика