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МИД осудил попытки политического давления на Беларусь
06.11.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Правительство Беларуси осуждает попытки оказания политического и экономического давления на суверенное государство, заявил посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщается на
Белорусский дипломат в ответ на
© REUTERS / FRANCOIS LENOIR
Правительство Беларуси считает, что выводы озвученного доклада не подкрепляются фактами и "не обеспечивают полного и всестороннего анализа ситуации с точки зрения законодательства и международных обязательств Беларуси".
Стоящей можно назвать только ту власть, которая умеет защищаться, заявил дипломат. Страна чувствует угрозу извне, поэтому "вынуждена идти на жёсткие и часто неоднозначно воспринимаемые шаги", чтобы обеспечить стабильность и безопасность.
Дапкюнас также отметил, что давление, оказываемое на страну, идет вразрез с Хельсинской декларацией 1975 года.
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