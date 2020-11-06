МИД осудил попытки политического давления на Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Правительство Беларуси осуждает попытки оказания политического и экономического давления на суверенное государство, заявил посол Беларуси в Австрии, постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Андрей Дапкюнас на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщается на сайте МИД страны.

Белорусский дипломат в ответ на выступление докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека с призывом не признавать результаты выборов президента, заявил, что европейские коллеги не учитывают позицию белорусских властей.

Правительство Беларуси считает, что выводы озвученного доклада не подкрепляются фактами и "не обеспечивают полного и всестороннего анализа ситуации с точки зрения законодательства и международных обязательств Беларуси".

Стоящей можно назвать только ту власть, которая умеет защищаться, заявил дипломат. Страна чувствует угрозу извне, поэтому "вынуждена идти на жёсткие и часто неоднозначно воспринимаемые шаги", чтобы обеспечить стабильность и безопасность.

Дапкюнас также отметил, что давление, оказываемое на страну, идет вразрез с Хельсинской декларацией 1975 года.

Что предпримет Европа

Ранее европейские чиновники анонсировали на пятницу выход нового санкционного списка. Документ ограничит представителям белорусских властей въезд на территорию Европы и заморозит денежные счета в некоторых банках. Ожидается, что "черный список" пополнит имя Александра Лукашенко.

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