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Силовики не дали собраться участницам женского марша в поддержку Нины Багинской

06.11.2020 13:43 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 6 октября. Силовики не дали собраться участницам женского марша в поддержку Нины Багинской.

Демонстрация планировалась от улицы Пулихова до улицы Якуба Коласа, где живет Багинская, у которой вечером 5 октября прошел обыск.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, к моменту начала марша на Пулихова, в районе стадиона "Динамо", и в прилегающих дворах собралось много силовиков. Они подходили к небольшим группам женщин, после короткого разговора задерживали нескольких и уводили в микроавтобусы. Задержано как минимум десять человек.


Ян Авсеюшкин, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 октября. Силовики не дали собраться участницам женского марша в поддержку Нины Багинской. Демонстрация планировалась от улицы Пулихова до улицы Якуба...
 
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