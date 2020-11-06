|
Силовики не дали собраться участницам женского марша в поддержку Нины Багинской
06.11.2020 13:43 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 6 октября. Силовики не дали собраться участницам женского марша в поддержку Нины Багинской.
Демонстрация планировалась от улицы Пулихова до улицы Якуба Коласа, где живет Багинская, у которой вечером 5 октября прошел обыск.
Как сообщает корреспондент БелаПАН, к моменту начала марша на Пулихова, в районе стадиона "Динамо", и в прилегающих дворах собралось много силовиков. Они подходили к небольшим группам женщин, после короткого разговора задерживали нескольких и уводили в микроавтобусы. Задержано как минимум десять человек.
Ян Авсеюшкин, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 6 октября. Силовики не дали собраться участницам женского марша в поддержку Нины Багинской. Демонстрация планировалась от улицы Пулихова до улицы Якуба...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)