Шах и мат: Грета Тунберг жестко подколола Трампа и всполошила сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Шведская экоактивистка Грета Тунберг изумила пользователей социальной сети: девушка подколола самого Дональда Трампа, причем сделала это в его стиле.

Когда издание Time назвало Тунберг "Человеком года", лидер США нелестно высказался в ее сторону в Twitter. И сейчас, когда в США развернулась битва за пост президента, его же слова вернулись к нему бумерангом, вызвав ажиотаж в сети.

Тунберг жестко потроллила Трампа: когда политик потребовал "прекратить подсчет" в сомневающихся штатах, юная активистка обратилась к нему, скопировав его же сообщение в Twitter.

"Это смешно. Дональду стоит научиться управлять своим гневом, а после сходить в кино на старую добрую классику, вместе с другом. Спокойствие, Дональд, только спокойствие!" – выпалила Тунберг и ретвитнула новый пост Трампа. Неожиданный поступок Тунберг шокировал подписчиков.

"Ого, троллинг – уровень Грета Тунберг"; "Этот удар точно оставит след"; "Мы не можем остановить подсчеты. Грета только что победила на выборах"; "Дождалась лучшего момента, шах и мат", – прокомментировали фолловеры.

А как проголосовали звезды в США – Леди Гага, Билли Айлиш и Меган Маркл – читайте на Sputnik .

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