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Шах и мат: Грета Тунберг жестко подколола Трампа и всполошила сеть
06.11.2020 14:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Шведская экоактивистка Грета Тунберг изумила пользователей социальной сети: девушка подколола самого Дональда Трампа, причем сделала это в его стиле.
© REUTERS / TOM BRENNER
Когда издание Time назвало Тунберг "Человеком года", лидер США нелестно высказался в ее сторону в Twitter. И сейчас, когда в США развернулась битва за пост президента, его же слова вернулись к нему бумерангом, вызвав ажиотаж в сети.
Тунберг жестко потроллила Трампа: когда политик потребовал "прекратить подсчет" в сомневающихся штатах, юная активистка обратилась к нему, скопировав его же сообщение в Twitter.
"Это смешно. Дональду стоит научиться управлять своим гневом, а после сходить в кино на старую добрую классику, вместе с другом. Спокойствие, Дональд, только спокойствие!" – выпалила Тунберг и ретвитнула новый пост Трампа. Неожиданный поступок Тунберг шокировал подписчиков.
"Ого, троллинг – уровень Грета Тунберг"; "Этот удар точно оставит след"; "Мы не можем остановить подсчеты. Грета только что победила на выборах"; "Дождалась лучшего момента, шах и мат", – прокомментировали фолловеры.
А как проголосовали звезды в США – Леди Гага, Билли Айлиш и Меган Маркл –
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К изумлению подписчиков Twitter 17-летняя экоактивистка решила припомнить американскому лидеру все обиды и воспользовалась его же оружием.
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