Большой партийный день: 7 ноября пройдут форумы двух старейших партий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя - Sputnik. Белорусские коммунисты в грядущую субботу не только отметят День Октябрьской революции, но и проведут заседание Пленума ЦК КПБ.

Беларусь единственная по постсоветском пространстве отмечает 7 ноября - День Октябрьской революции - как государственный праздник. По традиции, в этот день представители коммунистических партий возлагают цветы к памятнику Ленина на площади независимости в Минске.

"Утром в 10:00 пройдет церемония возложения цветов к памятнику Ленина, а потом мы проведем заседание пленума партии", - сообщил Sputnik в пятницу секретарь ЦК КПБ по идеологии, депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Сыранков.

Основной вопрос, который будут обсужден на пленуме - "Об итогах участия КПБ в избирательной президентской кампании и о текущей ситуации в стране".

Сыранков сообщил, что пленум ЦК КПБ пройдут в здании музея истории Великой Отечественной войны в столице, на него приглашены более 170 делегатов.

КПБ (Коммунистическая партия Беларуси) - одна из старейших политических партий в республике. Она была образована в 1996 году в результате раскола в Партии коммунистов Белорусской, связанного с существованием внутри ПКБ разных взглядов на проводимую президентом страны политику.

КПБ поддерживает политику Александра Лукашенко и является самой крупной коммунистической организацией в республике.

Юбилейный съезд

Коммунисты не единственные, кто 7 ноября проведет в Минске партийный форум - в эту субботу также пройдет юбилейный 20-й съезд старейшей оппозиционной партийной структуры - партии БНФ.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе партии в пятницу, это будет отчетно-выборный съезд. Его хотели провести в октябре, но городские власти отказывали в аренде помещения для его проведения. В итоге было получено разрешение провести партийный форум на площадях Минского международного образовательного центра имени Рау (IBB).

На этом съезде должны будут выбрать новое руководство партии БНФ на следующий трехлетний срок.

БНФ (Белорусский народный фронт) - одна из старейших оппозиционных политических партий Беларуси, была создана в 1993 году и занимает правоцентристскую позицию.

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