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ЕС ввел санкции против Лукашенко
06.11.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Евросоюз в пятницу ввел второй пакет индивидуальных санкций по Беларуси, в том числе в отношении президента Александра Лукашенко, соответствующий документ был опубликован в официальном издании ЕС.
В санкционный список ЕС попали:
Всем им будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а также заморожены все имеющиеся в ЕС активы.
Решение о расширении санкционного списка было принято главами МИД ЕС 12 октября. С тех пор продолжалась работа по его согласованию.
В ЕС неоднократно заявляли, что не признают итоги президентских выборов в Беларуси. Ранее Брюссель ввел индивидуальные санкции в отношении
Массовые
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Помимо белорусского президента, в списке оказался его старший сын Виктор Лукашенко, а также еще 13 фигурантов.
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