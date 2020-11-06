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ЕС ввел санкции против Лукашенко

06.11.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Евросоюз в пятницу ввел второй пакет индивидуальных санкций по Беларуси, в том числе в отношении президента Александра Лукашенко, соответствующий документ был опубликован в официальном издании ЕС.

В санкционный список ЕС попали:

  • президент Александр Лукашенко
  • помощник президента Виктор Лукашенко
  • глава администрации президента Игорь Сергеенко
  • руководитель КГБ Иван Тертель
  • начальник главка МВД по охране правопорядка Роман Мельник
  • глава СК Иван Носкевич
  • бывший первый замглавы СК и председатель ГКСЭ Алексей Волков
  • замглавы СК Сергей Аземша
  • замглавы СК Андрей Смаль
  • глава аналитического центра Андрей Павлюченко
  • замминистра информации Игорь Бузовский
  • пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт
  • командир отряда "Альфа"Сергей Зубков
  • экс-секретарь совбеза Андрей Равков
  • Глава конституционного суда Петр Миклашевич

Всем им будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а также заморожены все имеющиеся в ЕС активы.

Решение о расширении санкционного списка было принято главами МИД ЕС 12 октября. С тех пор продолжалась работа по его согласованию.

В ЕС неоднократно заявляли, что не признают итоги президентских выборов в Беларуси. Ранее Брюссель ввел индивидуальные санкции в отношении 40 граждан республики, причастных, по мнению ЕС, к насилию над участниками мирных акций протеста и фальсификации итогов выборов. В первый список Лукашенко не попал, так как в Евросоюзе рассчитывали, что белорусские власти начнут диалог с оппозицией.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, снова победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Теги: Минск
 
 
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Помимо белорусского президента, в списке оказался его старший сын Виктор Лукашенко, а также еще 13 фигурантов.
 
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