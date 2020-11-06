ЕС ввел санкции против Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Евросоюз в пятницу ввел второй пакет индивидуальных санкций по Беларуси, в том числе в отношении президента Александра Лукашенко, соответствующий документ был опубликован в официальном издании ЕС.

В санкционный список ЕС попали:

президент Александр Лукашенко

помощник президента Виктор Лукашенко

глава администрации президента Игорь Сергеенко

руководитель КГБ Иван Тертель

начальник главка МВД по охране правопорядка Роман Мельник

глава СК Иван Носкевич

бывший первый замглавы СК и председатель ГКСЭ Алексей Волков

замглавы СК Сергей Аземша

замглавы СК Андрей Смаль

глава аналитического центра Андрей Павлюченко

замминистра информации Игорь Бузовский

пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт

командир отряда "Альфа"Сергей Зубков

экс-секретарь совбеза Андрей Равков

Глава конституционного суда Петр Миклашевич

Всем им будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а также заморожены все имеющиеся в ЕС активы.

Решение о расширении санкционного списка было принято главами МИД ЕС 12 октября. С тех пор продолжалась работа по его согласованию.

В ЕС неоднократно заявляли, что не признают итоги президентских выборов в Беларуси. Ранее Брюссель ввел индивидуальные санкции в отношении 40 граждан республики , причастных, по мнению ЕС, к насилию над участниками мирных акций протеста и фальсификации итогов выборов. В первый список Лукашенко не попал, так как в Евросоюзе рассчитывали, что белорусские власти начнут диалог с оппозицией.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, снова победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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