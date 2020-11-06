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Виталий Кличко снова стал мэром Киева

06.11.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Виталий Кличко в первом туре победил на выборах мэра Киева, сообщила на брифинге Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

© Sputnik / Владимир Вяткин
Кличко может вернуться на ринг, но уже не ради больших денег

Согласно данным комиссии Кличко набрал в первом туре 50,5% голосов избирателей, что фактически означает отказ от проведения второго тура, поскольку лишь один кандидат смог преодолеть 50-процентный порог.

Бывший боксер с начала гонки был ее фаворитом: соцопросы, проведенные в сентябре, показали, что за Кличко готовы отдать голоса более 40% киевлян, тогда как за его соперника – кандидата от партии "Голос" Сергея Притулу – только около 10%.

Всего на пост мэра Киева на выборах, которые прошли 25 октября, претендовали 17 человек. Новый срок на посту главы Киевской городской администрации для Кличко будет третьим по счету.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый срок на посту главы Киевской городской администрации для экс-боксера будет уже третьим по счету.
 
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