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МИД Беларуси пообещал ответить на санкции Евросоюза
06.11.2020 18:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси обязательно ответит на очередные санкции Европейского союза, сообщил в официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
В пятницу стало известно, что ЕС официально ввел второй пакет индивидуальных санкций в отношении отдельных представителей властей республики. В список
"Мы сейчас спокойно и внимательно все изучаем. Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время", – цитирует
В ЕС неоднократно заявляли, что не признают итоги президентских выборов в Беларуси. Ранее Брюссель ввел индивидуальные санкции в отношении
Массовые
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В пятницу ЕС официально ввел второй пакет индивидуальных санкций в отношении отдельных представителей властей республики.
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