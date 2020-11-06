МИД Беларуси пообещал ответить на санкции Евросоюза

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси обязательно ответит на очередные санкции Европейского союза, сообщил в официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

В пятницу стало известно, что ЕС официально ввел второй пакет индивидуальных санкций в отношении отдельных представителей властей республики. В список попали 15 человек , в том числе президент Александр Лукашенко, а также его старший сын Виктор. Всем им запрещен въезд на территорию стран ЕС, а активы в Евросоюзе (в случае наличия) заморозят.

"Мы сейчас спокойно и внимательно все изучаем. Данное решение точно не останется без ответа, который последует уже в ближайшее время", – цитирует РИА Новости слова Глаза.

В ЕС неоднократно заявляли, что не признают итоги президентских выборов в Беларуси. Ранее Брюссель ввел индивидуальные санкции в отношении 40 граждан республики , причастных, по мнению ЕС, к насилию над участниками мирных акций протеста и фальсификации итогов выборов. В первый список Лукашенко не попал, так как в Евросоюзе рассчитывали, что белорусские власти начнут диалог с оппозицией.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, снова победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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