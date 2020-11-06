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Лукашенко рассказал, когда в Беларуси пройдут новые выборы

06.11.2020 18:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал европейские государства разобраться с ситуацией в своих странах, а потом требовать проведения новых выборов в республике, об этом он заявил во время открытия станций третьей ветки Минского метрополитена.

© CC BY-SA 2.0 / Dimitris Avramopoulos / EU Flags
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Ранее стало известно, что Бундестаг накануне отказался признавать итоги президентских выборов в Беларуси, которые прошли в августе 2020 года. Немецкие депутаты призвали провести новые выборы под наблюдением ОБСЕ.

"На злобу дня: некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Тогда, когда вы примите решение. Гарантирую", – сказал Лукашенко.

Он также добавил, что немцы белорусским вопросом озаботились и даже в парламенте приняли решение. "Вы сначала там у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе", – посоветовал президент.

При этом Лукашенко задал риторический вопрос: "Самое главное: потребуют ли они от американцев провести новые повторные выборы. Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы".

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, снова победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Теги: Минск
 
 
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В августе после объявления результатов выборов президента в республике начались акции протестов: их силовые разгоны были осуждены со стороны ряда западных...
 
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