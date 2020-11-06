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Лукашенко рассказал, когда в Беларуси пройдут новые выборы
06.11.2020 18:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал европейские государства разобраться с ситуацией в своих странах, а потом требовать проведения новых выборов в республике, об этом он заявил во время открытия станций третьей ветки Минского метрополитена.
Ранее стало известно, что Бундестаг накануне отказался признавать итоги президентских выборов в Беларуси, которые прошли в августе 2020 года. Немецкие депутаты призвали провести новые выборы под наблюдением ОБСЕ.
"На злобу дня: некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы. Тогда, когда вы примите решение. Гарантирую", – сказал Лукашенко.
Он также добавил, что немцы белорусским вопросом озаботились и даже в парламенте приняли решение. "Вы сначала там у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она поближе", – посоветовал президент.
При этом Лукашенко задал риторический вопрос: "Самое главное: потребуют ли они от американцев провести новые повторные выборы. Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы".
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