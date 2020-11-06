Латушко послал Воскресенского в баню в эфире «Дождя»

В эфире телеканала "Дождь" Член Координационного совета Павел Латушко задал острые вопросы адвокату Юрию Вознесенскому, отпущенному из СИЗО после визита туда Александра Лукашенко. На многие из этих вопросов Воскресенский не смог дать вразумительных ответов.

Воскресенский предложил лидерам Латушко и всем лидерам оппозиции приехать в Беларусь на "круглый стол", чтобы обсуждать новую Конституцию, на что Латушко спросил у Воскресенского, кого он представляет и почему предлагает это оппозиции.

«Вот тут и возникает вопрос, господин Воскресенский, кого вы тут представляете? Вы подыгрываете России или вы подыгрываете Лукашенко. Фактически это выглядит как мошенничество. Потому что вы не имеете полномочий ни от кого. Если у вас есть полномочия от Лукашенко, положите их на стол. Вы сами свой вопрос решили? Вы же являетесь обвиняемым по уголовному делу», - сказал Латушко.

В Конституции не предусмотрены пытки

Латушко назвал положение Воскресенского «стокгольмским синдромом», когда террорист взял заложника и пытал его. После этого заложник питает большую любовь к террористу, и говорит, что тот «хороший», и с ним можно говорить.

«О какой конституции вы, господин Воскресенский, хотите говорить? Что, у нас Конституцией предусмотрено право убить человека? У нас предусмотрены пытки?», - спросил Латушко. Он упомянул и о высказывании президента о том, что кто прикоснется к военному, должен «уйти как минимум без рук» и другие слова Лукашенко.

Воскресенский еще раз предложил Латушко приехать на круглый стол - на своей машине в Минске, где обещал показать ему «все полномочия» и предоставить все гарантии. При этом Виктора Бабарико и Валерия Цепкало Воскресенский назвал активистами «низового и среднего уровня», которые хотят принять участие в круглом столе.

«Может, вам сходить в баню, и после этого освободят еще кого-то, и будет баня-2. Но поверьте, бани-3 не будет. Потому что с теми, кому вам надо сходить в баню, чтобы их отмыть, кто совершает преступления в нашей стране, баня им не поможет, к сожалению», - сказал он.

Власть должна выпустить политзаключенных и заявить об этом на ТВ «Беларусь 1»

Латушко отметил, что Воскресенский предлагает приехать в Минск именно тогда, когда Лукашенко закрывает границы, чтобы уехавшие граждане не въехали обратно в страну. Это является нарушением Конституции, а «человек, который хочет изменить Конституцию, сам ежедневно нарушает законы».

Член КС напомнил, что в Беларуси 121 политический заключенный, более 17 тысяч арестованных и задержанных человек, 5 убийств, не возбуждено ни одного уголовного дела.

«Не имеет значение, что это за Конституция, важно, кто ее будет исполнять. Если человек каждый день нарушает Конституцию, о какой новой может идти речь? Как можно проводить круглый стол в такой атмосфере, когда людей пытают? Этому есть доказательства», - заявил Латушко.

По его словам, для возможности проведения такого круглого стола власть должна выпустить из тюрем политических заключенных и заявить об этом на телеканале «Беларусь 1».

Во время диалога Латушко также напомнил, что до выборов белорусские власти называли главным врагом Россию, которая «поставила целью сместить с власти Лукашенко».

Напомним, Александр Лукашенко 10 октября лично приехал в СИЗО КГБ, чтобы поговорить с политическими заключенными, существование которых ни он сам, ни его система никогда не признавали в Беларуси.

По итогам встречи члену инициатиыной группы Юрию Воскресенскому и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба выступили на БТ. Воскресенский сообщил, что президент поручил готовить предложения по изменении Конституции. Рабцевич после встречи сказал, что «диалог состоялся», у теперь у него в планах создание IT-компании в ПВТ.