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Латушко послал Воскресенского в баню в эфире «Дождя»
07.11.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В эфире телеканала "Дождь" Член Координационного совета Павел Латушко задал острые вопросы адвокату Юрию Вознесенскому, отпущенному из СИЗО после
Воскресенский предложил лидерам Латушко и всем лидерам оппозиции приехать в Беларусь на "круглый стол", чтобы обсуждать новую Конституцию, на что Латушко спросил у Воскресенского, кого он представляет и почему предлагает это оппозиции.
«Вот тут и возникает вопрос, господин Воскресенский, кого вы тут представляете? Вы подыгрываете России или вы подыгрываете Лукашенко. Фактически это выглядит как мошенничество. Потому что вы не имеете полномочий ни от кого. Если у вас есть полномочия от Лукашенко, положите их на стол. Вы сами свой вопрос решили? Вы же являетесь обвиняемым по уголовному делу», - сказал Латушко.
В Конституции не предусмотрены пытки
Латушко назвал положение Воскресенского «стокгольмским синдромом», когда террорист взял заложника и пытал его. После этого заложник питает большую любовь к террористу, и говорит, что тот «хороший», и с ним можно говорить.
«О какой конституции вы, господин Воскресенский, хотите говорить? Что, у нас Конституцией предусмотрено право убить человека? У нас предусмотрены пытки?», - спросил Латушко. Он упомянул и о высказывании президента о том, что кто прикоснется к военному, должен «уйти как минимум без рук» и другие слова Лукашенко.
Воскресенский еще раз предложил Латушко приехать на круглый стол - на своей машине в Минске, где обещал показать ему «все полномочия» и предоставить все гарантии. При этом Виктора Бабарико и Валерия Цепкало Воскресенский назвал активистами «низового и среднего уровня», которые хотят принять участие в круглом столе.
«Может, вам сходить в баню, и после этого освободят еще кого-то, и будет баня-2. Но поверьте, бани-3 не будет. Потому что с теми, кому вам надо сходить в баню, чтобы их отмыть, кто совершает преступления в нашей стране, баня им не поможет, к сожалению», - сказал он.
Власть должна выпустить политзаключенных и заявить об этом на ТВ «Беларусь 1»
Латушко отметил, что Воскресенский предлагает приехать в Минск именно тогда, когда Лукашенко закрывает границы, чтобы уехавшие граждане не въехали обратно в страну. Это является нарушением Конституции, а «человек, который хочет изменить Конституцию, сам ежедневно нарушает законы».
Член КС напомнил, что в Беларуси 121 политический заключенный, более 17 тысяч арестованных и задержанных человек, 5 убийств, не возбуждено ни одного уголовного дела.
«Не имеет значение, что это за Конституция, важно, кто ее будет исполнять. Если человек каждый день нарушает Конституцию, о какой новой может идти речь? Как можно проводить круглый стол в такой атмосфере, когда людей пытают? Этому есть доказательства», - заявил Латушко.
По его словам, для возможности проведения такого круглого стола власть должна выпустить из тюрем политических заключенных и заявить об этом на телеканале «Беларусь 1».
Во время диалога Латушко также напомнил, что до выборов белорусские власти называли главным врагом Россию, которая «поставила целью сместить с власти Лукашенко».
Напомним, Александр Лукашенко 10 октября
По итогам встречи члену инициатиыной группы Юрию Воскресенскому и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения на пребывание под домашним арестом. Оба
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В эфире телеканала "Дождь" Член Координационного совета Павел Латушко задал острые вопросы адвокату Юрию Вознесенскому, отпущенному из СИЗО после
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