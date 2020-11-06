Мезенцев и Макей обсудили интеграцию и сотрудничество РФ и Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей и посол России в Минске Дмитрий Мезенцев обсудили вопросы интеграции РФ и Беларуси, а также двухстороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Встреча российского дипломата и руководителя внешнеполитического ведомства состоялась в белорусской столице в пятницу 6 ноября.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия, график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", – сказали в МИД.

Там также уточнили, что Макей и Мезенцев рассмотрели ход подготовки к предстоящему совместному заседанию коллегии министерств иностранных дел двух стран.

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