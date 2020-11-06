|
Мезенцев и Макей обсудили интеграцию и сотрудничество РФ и Беларуси
07.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей и посол России в Минске Дмитрий Мезенцев обсудили вопросы интеграции РФ и Беларуси, а также двухстороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе МИД республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Встреча российского дипломата и руководителя внешнеполитического ведомства состоялась в белорусской столице в пятницу 6 ноября.
"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия, график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", – сказали в МИД.
Там также уточнили, что Макей и Мезенцев рассмотрели ход подготовки к предстоящему совместному заседанию коллегии министерств иностранных дел двух стран.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча российского дипломата и руководителя внешнеполитического ведомства состоялась в белорусской столице в пятницу 6 ноября.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)