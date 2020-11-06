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Мезенцев и Макей обсудили интеграцию и сотрудничество РФ и Беларуси

07.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей и посол России в Минске Дмитрий Мезенцев обсудили вопросы интеграции РФ и Беларуси, а также двухстороннего сотрудничества, сообщили в пресс-службе МИД республики.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Встреча российского дипломата и руководителя внешнеполитического ведомства состоялась в белорусской столице в пятницу 6 ноября.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия, график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", – сказали в МИД.

Там также уточнили, что Макей и Мезенцев рассмотрели ход подготовки к предстоящему совместному заседанию коллегии министерств иностранных дел двух стран.

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Теги: Минск
 
 
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Встреча российского дипломата и руководителя внешнеполитического ведомства состоялась в белорусской столице в пятницу 6 ноября.
 
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