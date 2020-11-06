Канада присоединилась к новым санкциям ЕС в отношении Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Канада присоединилась к новому пакету санкций, введенному Европейским союзом в отношении представителей властей Беларуси, сообщило канадское Министерство иностранных дел.

В пятницу стало известно, что ЕС официально ввел второй пакет индивидуальных санкций в отношении отдельных представителей властей республики. В список попали 15 человек , в том числе президент Александр Лукашенко, а также его старший сын Виктор. Всем им запрещен въезд на территорию стран ЕС, а активы в Евросоюзе (в случае наличия) заморозят.

"В координации с Европейским союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции еще в отношении чиновников Беларуси. Канада и ЕС продолжают разделять серьезные опасения по поводу текущей ситуации в Беларуси", – говорится в заявлении МИД, распространенном в пятницу.

Там также уточняется, что канадское внешнеполитическое ведомство глубоко обеспокоено документально подтвержденными сообщениями о нарушениях прав человека в республике, в том числе нарушениях свободы СМИ, свободы выражения мнений и мирных собраний.

"Те, кто несет ответственность за преследование народа Беларуси, столкнутся с возрастающим давлением в виде адресных санкций. Канада будет и впредь твердо поддерживать белорусский народ в его борьбе за мир", – заявил министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.

Как ранее сообщал Sputnik, МИД Беларуси уже отреагировал на решение Евросоюза: в министерстве пообещали дать ответ на подобный шаг ЕС.

В ЕС неоднократно заявляли, что не признают итоги президентских выборов в Беларуси. Ранее Брюссель ввел индивидуальные санкции в отношении 40 граждан республики , причастных, по мнению ЕС, к насилию над участниками мирных акций протеста и фальсификации итогов выборов. В первый список Лукашенко не попал, так как в Евросоюзе рассчитывали, что белорусские власти начнут диалог с оппозицией.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, снова победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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