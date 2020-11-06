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Канада присоединилась к новым санкциям ЕС в отношении Беларуси
07.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя – Sputnik. Канада присоединилась к новому пакету санкций, введенному Европейским союзом в отношении представителей властей Беларуси, сообщило канадское Министерство иностранных дел.
© Photo : МИД Беларуси
В пятницу стало известно, что ЕС официально ввел второй пакет индивидуальных санкций в отношении отдельных представителей властей республики. В список
"В координации с Европейским союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции еще в отношении чиновников Беларуси. Канада и ЕС продолжают разделять серьезные опасения по поводу текущей ситуации в Беларуси", – говорится в заявлении МИД, распространенном в пятницу.
Там также уточняется, что канадское внешнеполитическое ведомство глубоко обеспокоено документально подтвержденными сообщениями о нарушениях прав человека в республике, в том числе нарушениях свободы СМИ, свободы выражения мнений и мирных собраний.
"Те, кто несет ответственность за преследование народа Беларуси, столкнутся с возрастающим давлением в виде адресных санкций. Канада будет и впредь твердо поддерживать белорусский народ в его борьбе за мир", – заявил министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань.
Как ранее сообщал Sputnik, МИД Беларуси уже отреагировал на решение Евросоюза: в министерстве пообещали
В ЕС неоднократно заявляли, что не признают итоги президентских выборов в Беларуси. Ранее Брюссель ввел индивидуальные санкции в отношении
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В канадском МИД заявили, что и впредь будут твердо поддерживать белорусский народ в его борьбе за мир.
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