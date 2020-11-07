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"Исторический момент": Лукашенко открывает БелАЭС в Островце
07.11.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Александр Лукашенко посещает белорусскую АЭС в Островце, в субботу там запланирована церемония подключения первого энергоблока станции к объединенной энергосистеме страны.
© Photo : Росатом/ Аркадий Сухонин
До прибытия в Островец Лукашенко уже осмотрел территорию станции с вертолета, сообщил близкий к главе государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Сегодня исторический момент – Беларусь становится ядерной державой", – цитирует информагентство БЕЛТА слова Лукашенко по прибытии на станцию.
Лукашенко посетит также учебно-тренировочный центр БелАЭС, там ему доложат, как велись работы по вводу станции в эксплуатацию и ее интеграции в экономику страны. Также белорусский лидер обсудит со специалистами перспективы дальнейшего сотрудничества с российской госкорпорацией "Росатом".
Затем Александр Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока до 400 МВт.
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В субботу в Островце состоится церемония подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны с участием президента Александра Лукашенко.
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