"Исторический момент": Лукашенко открывает БелАЭС в Островце

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Александр Лукашенко посещает белорусскую АЭС в Островце, в субботу там запланирована церемония подключения первого энергоблока станции к объединенной энергосистеме страны.

До прибытия в Островец Лукашенко уже осмотрел территорию станции с вертолета, сообщил близкий к главе государства Telegram-канал "Пул Первого".

"Сегодня исторический момент – Беларусь становится ядерной державой", – цитирует информагентство БЕЛТА слова Лукашенко по прибытии на станцию.

Лукашенко посетит также учебно-тренировочный центр БелАЭС, там ему доложат, как велись работы по вводу станции в эксплуатацию и ее интеграции в экономику страны. Также белорусский лидер обсудит со специалистами перспективы дальнейшего сотрудничества с российской госкорпорацией "Росатом".

Затем Александр Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока до 400 МВт.

Читайте также: