Советники призвали Трампа готовиться к поражению ― СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Советники действующего президента США Дональда Трампа призвали его готовиться к поражению по итогам выборов, пишет Washington Post со ссылкой на источники, близкие к штабу политика.

Ранее Дональд Трамп, как и его соперник по президентской кампании Джо Байден, заявлял, что не намерен признавать поражение.

По данным Washington Post, в последние двое суток советники обсуждали с Трампом перспективу поражения на выборах и то, как ему следует вести себя при таком исходе. В частности, некоторые представители штаба выступили за то, чтобы Трамп выступил с заявлением о мирной передаче президентских полномочий Байдену, если тот все же наберет большинство голосов выборщиков. В то же время известно, что подготовка текста речи о признании поражения пока не ведется.

Сам Трамп и его семья считают, что он может выиграть выборы и должен продолжать борьбу.

Напомним, выборы президента прошли в США во вторник, результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден - он почти на пороге получения 270 необходимых для победы голосов выборщиков. Сторонники Дональда Трампа от республиканской партии с таким подсчетом не согласны.

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