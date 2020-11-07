Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым создание в республике дочернего предприятия корпорации. Также речь шла о возможном строительстве дополнительных реакторов на БелАЭС, сообщает госагентство БЕЛТА.

Диалог о перспективах сотрудничества в ядерной энергетике состоялся в ходе церемонии в Островце, где прошло подключение первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны.

"Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации. Коснулись и возможного строительства дополнительных реакторов на БелАЭС", - говорится в сообщении.

Также Лукашенко обсудил с Лихачевым возможности запуска энергоемких производств и совместное строительство атомных станций в других странах.

"Кроме того, "Росатом" совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной академии наук создать исследовательский реактор. "Мы активно поддерживаем это", - сказал Лихачев.

Читайте также:

"Исторический момент": как Лукашенко открывал БелАЭС в Островце

в Островце Стройка века: как возводилась БелАЭС

Президент Беларуси хочет построить еще одну атомную станцию