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Лукашенко хочет создать в Беларуси дочернее предприятие "Росатома"
07.11.2020 13:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым создание в республике дочернего предприятия корпорации. Также речь шла о возможном строительстве дополнительных реакторов на БелАЭС, сообщает госагентство БЕЛТА.
© Photo : Аркадий Сухонин/ASE
Диалог о перспективах сотрудничества в ядерной энергетике состоялся в ходе церемонии в Островце, где прошло подключение первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны.
"Глава государства предложил создать в Беларуси дочернее предприятие российской госкорпорации. Коснулись и возможного строительства дополнительных реакторов на БелАЭС", - говорится в сообщении.
Также Лукашенко обсудил с Лихачевым возможности запуска энергоемких производств и совместное строительство атомных станций в других странах.
"Кроме того, "Росатом" совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной академии наук создать исследовательский реактор. "Мы активно поддерживаем это", - сказал Лихачев.
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Белорусский лидер также обсудил с генеральным директором российской корпорации "Росатом" возможность строительства дополнительных реакторов на БелАЭС.
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