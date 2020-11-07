Лукашенко о новой Конституции: примем без ломки и катастроф

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя - Sputnik. Новую Конституцию Беларуси страна примет без ломки и катастроф, об этом в субботу заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения БелАЭС.

"Новую Конституцию мы примем, жизнь у нас будет двигаться вперед. Но без всякой ломки и катастроф - белорусам это не надо", - цитирует главу государства БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что над новой Конституцией работают уже не первый год. Президенту предлагали два проекта документа, но он отклонил их: по его словам, они были "слишком мягкими" и не отвечали запросам общества.

"Я предложил, чтобы изменения были более радикальными, и мы подошли к третьему варианту. Никакой Путин, никакая Россия меня не толкали к этому. Мы работаем над новой Конституцией уже три или четыре года. Кто нас куда толкал? Они никогда не вмешивались в наши дела. Лукашенко никто никуда не толкал за четверть века и никуда не толкнет, и это все должны прекрасно понимать", - подчеркнул он.

Диалог и никакой фальсификации

Президент Беларуси отметил, что для обсуждения возможных изменений в Конституцию в стране ведется диалог людьми. "Чтобы люди не просто поговорили, а внесли свои предложения. А мы почувствовали, чем живет народ", - пояснил Лукашенко.

Во время обсуждения, по словам главы государства, люди поднимали и другие темы. Например, запуск атомной электростанции и цены на электричество, выборы в США, события в соседних странах.

"Мы сейчас формируем план наших дальнейших действий, собираем всю информацию. И когда мы ее соберем к Всебелорусскому народному собранию, мы ее должны обсудить с экспертами. И уже должны быть наметки нового проекта Конституции. Но для этого надо создать новую рабочую группу специалистов, что я сейчас и делаю", - пояснил президент.

По его словам, "Конституцию в СИЗО и на улице не напишешь. Это сложнейший документ, который должны сотворить специалисты. Но специалистам нужен заказ от нашего общества, а заказ - это те проблемы, которые мы поднимаем снизу. И таким образом мы вовлекаем миллионы людей не только в обсуждение Конституции, но и ее формирование", уточнил Лукашенко.

Он подчеркнул, что народ решит, какой будет Конституция. "Никакой фальсификации. Какую Конституцию примет народ, такой будут и наша жизнь, и наша власть", - заключил Александр Лукашенко.

Напомним, белорусам было предложено до 25 октября внести свои предложения по поправкам в основной закон, их обобщением занимаются депутаты палаты представителей.

План проведения реформы будет обсуждаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, которое планируется провести этой зимой.

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