Лукашенко назвал выборы президента в США позорищем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал позорищем выборы президента в США, об этом он заявил в субботу после посещения БелАЭС.

Глава государства раскритиковал процедуру подсчета голосов и отметил целый ряд проблем, которые возникли в ходе выборов.

"Оплот демократии… Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", - цитирует Лукашенко БелТА.

У президента Беларуси спросили, как, по его мнению, отреагируют на выборы в США наблюдатели от международных организаций. "Как отреагируют? Они стоят за стенкой и пытаются через стекло что-то рассмотреть. Приносят картонки и заклеивают стекла, и полицейские стоят. В некоторых штатах шаг влево, шаг вправо - выкинем. Вот и все наблюдатели. Это ж не у нас, что он стоит над столом и смотрит, куда какой бюллетень кто положил. И все говорят, что плохо", - заявил Лукашенко.

Где реакция?

Белорусскому лидеру и самому интересно, как на происходящее в США отреагируют западные страны и ОБСЕ, потребуют ли они проведения новых выборов, как это делается в отношении Беларуси.

"Посмотрим, как ОБСЕ на это отреагирует, и как немецкий парламент, я вчера говорил, потребует повторных выборов в Америке. А там уже сегодня надо требовать повторных выборов. Потому что там нарушено было все, даже внутреннее законодательство. Очень интересно, как немцы, французы, супердемократы, да и англосаксы и прочие потребуют повторных выборов. Могу сейчас сказать: никак, побоятся", - предположил Александр Лукашенко.

Он также назвал выборы в США комедией. "На следующей неделе мы эту комедию будем лицезреть на финише. Это уже комедия и позорище для всей демократии. И хорошо, что это произошло, что мы увидели суть этой демократии. Это болтовня. Уважают в мире только сильных и тех, кто может стоять намертво. Мы будем стоять", - заверил президент Беларуси.

Все познается в сравнении

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь упрекают в несоответствии выборов никаких международных стандартов и нет.

"Мы с россиянами в ОБСЕ предлагали выработать эти международные стандарты, чтобы они были для всех членов ОБСЕ. Они отвергли напрочь. А сегодня от нас требуют", - возмутился он.

Глава государства считает, что ситуация с выборами президента в США позволяет увидеть все в сравнении: "Слава богу, наши протестуны и не только поймут. Вот сравнить есть с чем", - сказал он.

Белорусский лидер также напомнил о негативных для представителей власти результатах выборов и возникших массовых протестах в соседних странах, которые критиковали Беларусь. "Бросил камень в нас - бумерангом получил сам", - заявил Лукашенко.

Он также прокомментировал новые санкции со стороны Евросоюза, в том числе в отношении него. "Знаете, я всю жизнь под санкциями. Четверть века под санкциями, - жив-здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорят молодые люди", - заключил Александр Лукашенко.

Об отношениях с США после выборов

Лукашенко считает, что белорусско-американские отношения никак не изменятся, независимо от результатов выборов в США. По словам главы Беларуси, ни Дональд Трамп, ни Дзозеф Байден даже не смогут показать на карте нашу страну.

"Американцы, вы же знаете, погружены в свои проблемы. Если внешняя политика, то это обязательно крейсера, авианосцы, бомбы, снаряды, ракеты. Это их внешняя политика прежде всего", - пояснил президент.

В то же время Лукашенко отметил, что мир изменился, и эту тему он в том числе обсуждал с госсекретарем США Майклом Помпео во время его приезда в Минск. "Я ему задал вопрос: вы зачем открыли войну на всех фронтах? Да, вы крупная страна, мощная, но вы не способны сегодня выиграть на всех фронтах эту войну", - считает белорусский лидер.

Каких-то кардинальных перемен он не предвидит. "Я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях. Вы знаете, что президент там не то, что у нас - "авторитаризм и диктатура". Он там может вообще ничего не решать. Его Конгресс может повязать по рукам и ногам, как это было с Трампом. Дергался-дергался, что-то хотел сделать, срок первый прошел, так ничего и не сделал. В этом его и главная беда", - описал ситуацию Александр Лукашенко.

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