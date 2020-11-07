Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Польшу и Литву вернуться к диалогу, сообщает БелТА .

Сегодня глава государства принял участие в торжественной церемонии открытия БелАЭС в Островце. Затем Лукашенко пообщался со строителями станции и коллективом.

"Я хочу еще раз обратиться (к руководству Литвы - Sputnik) сегодня с этой площадки - Белорусской АЭС: давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться. Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили, да и до сих пор нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну, хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы в своем", - сказал Лукашенко.

Он предложил Литве "производить электроэнергию, продавать ее, обмениваться электроэнергией". "Давайте жить нормально! Мы же соседи, а соседей не выбирают", - сказал президент.

Лукашенко вспомнил о временах, когда в Литве работала Игналинская АЭС, Беларусь не предъявляла никаких претензий. Даже когда станция закрылась, белорусское руководство предлагало трудоустроить часть специалистов на будущей БелАЭС. Но под давлением внешних сил Вильнюс стал резко возражать против возведения станции в Островце.

"Из Евросоюза подтолкнули, давайте, бомбите: "Станция небезопасная, станция такая-сякая". И пошло поехало. А почему? Потому что мы - конкуренты сегодня, конкуренты западным странам, им не нужна эта станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь", - сказал президент.

"Вы уже, наверное, спустя два месяца эти боев в Минске поняли, чего они хотят. Там уже за рубежом "правительств", созданных для Беларуси, в пять раз больше, чем этих энергоблоков. Они нами уже "управляют" оттуда. Я им часто говорю: не смейте, мы ответим и ответим очень сильно", - предупредил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь построила атомную электростанцию в соответствии с принятым в национальных интересах решением и сделал акцент на безопасности этого объекта, что подтверждено и мнением международных экспертов.

"То же самое я хочу сказать и польскому руководству: ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим", - сказал он.

Лукашенко добавил, что "они это поняли".

"Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать", - заключил глава белорусского государства.