Трамп снова заявил, что победил на выборах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп снова объявил себя победителем на президентских выборах, сообщает Sputnik.

3 ноября в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

"Я выиграл выборы с большим отрывом!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее он заявил, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, было принято незаконно. По его словам, "это могло бы изменить результаты выборов во многих штатах, в том числе и в Пенсильвании, о которой все думали, что ее легко завоевать еще в ночь выборов".

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя президентскую кампанию в США, назвал ее позорищем . "Оплот демократии… Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", - заявил Лукашенко.