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Трамп снова заявил, что победил на выборах
07.11.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп снова объявил себя победителем на президентских выборах, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Шерри Парди
3 ноября в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.
"Я выиграл выборы с большим отрывом!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее он заявил, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, было принято незаконно. По его словам, "это могло бы изменить результаты выборов во многих штатах, в том числе и в Пенсильвании, о которой все думали, что ее легко завоевать еще в ночь выборов".
Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя президентскую кампанию в США,
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Пока что подсчеты голосов показывают, что Трамп проигрывает демократу Джо Байдену, как по числу поданных голосов избирателей, так и по выборщикам от штатов.
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