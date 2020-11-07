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Трамп снова заявил, что победил на выборах

07.11.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп снова объявил себя победителем на президентских выборах, сообщает Sputnik.

© Sputnik / Шерри Парди
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3 ноября в США прошли выборы президента. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

"Я выиграл выборы с большим отрывом!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее он заявил, что огромное количество голосов, отданных на президентских выборах, было принято незаконно. По его словам, "это могло бы изменить результаты выборов во многих штатах, в том числе и в Пенсильвании, о которой все думали, что ее легко завоевать еще в ночь выборов". 

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя президентскую кампанию в США, назвал ее позорищем. "Оплот демократии… Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", - заявил Лукашенко.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Пока что подсчеты голосов показывают, что Трамп проигрывает демократу Джо Байдену, как по числу поданных голосов избирателей, так и по выборщикам от штатов.
 
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