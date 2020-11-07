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Путин и Эрдоган готовы взаимодействовать для решения конфликта в Карабахе
08.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили готовность к взаимодействию для решения конфликта в Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.
© Sputnik / Алексей Никольский
В субботу, 7 ноября, лидеры двух стран провели телефонный разговор.
"Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта", - сообщили в пресс-службе.
Путин проинформировал турецкого коллегу о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. "Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование", - добавили в Кремле.
Вместе с тем, в пресс-службе Эрдогана добавили, что президент Турции заявил Путину, что Армения должна уйти с оккупированных азербайджанских территорий.
Эрдоган также заявил, что руководство Армении необходимо убедить сесть за стол переговоров с позиции здравого смысла и подчеркнул, что это является ключом к прекращению конфликта и стабилизации в регионе, отмечается в сообщении.
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Российский президент проинформировал Эрдогана о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении.
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