Путин и Эрдоган готовы взаимодействовать для решения конфликта в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 ноя – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили готовность к взаимодействию для решения конфликта в Карабахе, сообщили в пресс-службе Кремля.

В субботу, 7 ноября, лидеры двух стран провели телефонный разговор.

"Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта", - сообщили в пресс-службе.

Путин проинформировал турецкого коллегу о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. "Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование", - добавили в Кремле.

Вместе с тем, в пресс-службе Эрдогана добавили, что президент Турции заявил Путину, что Армения должна уйти с оккупированных азербайджанских территорий.

Эрдоган также заявил, что руководство Армении необходимо убедить сесть за стол переговоров с позиции здравого смысла и подчеркнул, что это является ключом к прекращению конфликта и стабилизации в регионе, отмечается в сообщении.